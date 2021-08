Serge verkostet: Ultimative Duos – Auchroisk

Auchroisk stellt in der diesjährigen Prima & Ultima Collection die älteste Abfüllung. Ganze 47 Jahre durfte dieser Single Malt der Speyside-Brennerei in einem Refill European Oak Butt reifen. Zudem war dieses Fass das allererste, das abgefüllt wurde, als am 15. Januar 1974 die Destillerie mit ihrer Produktion begann. In der Verkostungsreihe der Prima & Ultima Collection auf Whiskyfun steht heute diese außergewöhnliche Abfüllung auf dem Programm. Ihr an die Seite stellt Serge Valentin zwei recht aktuelle Indie-Abfüllung aus einem erst-befüllten Oloroso- bzw. Port-Cask. Diese Einzelfass-Abfüllungen erreichen nicht ganz die Bewertung des Auchroisk 1974, müssen sich allerdings mit ihrer jeweiligen Punktebewertung auch nicht verstecken:

Abfüllung Punkte

Auchroisk 9 yo 2010/2020 (59.9%, Fadandel.dk, 1st fill Port barrique, cask #46, 285 bottles) 84 Auchroisk 10 yo 2010/2021 (58.7%, Fadandel.dk, anniversary, 1st fill oloroso hogshead, cask #73, 256 bottles) 87 Auchroisk 47 yo 1974/2021 (48.7%, OB, Prima & Ultima, 382 bottles) 91