PR: Digital Talk Show „Wagner at Home“ über Musik und Highland Park jetzt als Video zum Nachsehen

Über die neue „Erda“-Abfüllungen aus der Destillerie Highland Park, als Teil einer Serie von Whiskys, die in Zusammenarbeit mit den Bayreuther Festspielen entstanden, haben wir ja schon unlängst berichtet – und in diesem Zusammenhang auch über den Live-Stream am 20. August, in dem Dr. Sven Friedrich, Leiter des Wagner-Museums in Bayreuth und Experte für die Festspiele, und Mark Giesler, Whisky-Experte und Highland Park Kenner, über den Facettenreichtum ihrer beiden Leidenschaften sprachen und Tipps für den perfekten Wagner-Genuss in den eigenen vier Wänden gaben.

Dieser Livestream ist nun als knapp halbstündiges Video auf Youtube zu sehen – und wir bieten es Ihnen hier auch als Teil einer Presseaussendung an, die wir erhalten haben. Highland Park und Wagner – hier zum Nachlesen und Nachsehen:

Digital Talk Show „Wagner at Home“ über Musik und Highland Park jetzt als Video zum Nachsehen

Whisky trifft auf Wagner – am 25. Juli sind endlich die diesjährigen Bayreuther Festspiele gestartet. Wie bereits angekündigt, feiern wir in diesem Jahr das zweite Jahr unserer gemeinsamen Kooperation mit den renommierten Bayreuther Festspielen. Der Launch unserer exklusiven Single Casks ERDA – Earth Mother und ERDA – Sleeping Prophet würdigt dabei unsere gemeinsame Passion für nordische Sagen, überlieferte Tradition und ausgezeichnetes Handwerk.



Die Bayreuther Festspiele wurden vom deutschen Komponisten Richard Wagner gegründet und finden seit 1876 jedes Jahr zwischen Juli und August in Bayreuth statt. Sie zeigen eine Auswahl seiner Musikdramen und zählen zu den wichtigsten Festivals der klassischen Musik weltweit. Wagner liebte die Sagenwelt und war eine echte Wikingerseele. Er bediente sich bei seinen meisterhaften Musikstücken oft bei nordischen und germanischen Mythen- und Legendenquellen.



Das zweite Jahr der Kooperation bietet jede Menge Gesprächsstoff. Damit auch du, als Mitglied unseres Inner Circles in die Welt der Götter und Helden von Wagner eintauchen kannst, erlangst du Zugriff auf unsere Digital Talk Show „Wagner at Home“ mit hochkarätiger Besetzung aus Experten unterschiedlicher Bereiche. In der Gesprächsrunde tauschen sich Dr. Sven Friedrich, Leiter des Wagner-Museums in Bayreuth und Experte für die Festspiele und Mark Giesler, Markenbotschafter Whisky und Highland Park-Kenner über den Facettenreichtum ihrer beiden Leidenschaften aus und geben Tipps für den perfekten Wagner-Genuss in den eigenen vier Wänden. Moderiert wird die Runde von dem Musikexperten und Whisky-Liebhaber Maximilian Maier.

Hier das Video dazu: