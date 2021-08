PR: Whisky-Profi Tanja Bempreiksz ist die neue PR-Beraterin bei Hopf Strategie in Berlin

Unsere Leser werden sie von Messen und Tastings kennen – und der Whiskywelt wird die Wahl-Berlinerin hoffentlich auch in ihrem neuen Job erhalten bleiben: Tanja Bempreiksz, ehemals Brand Ambassador bei Beam Suntory, wechselt zu Hopf Strategie als PR-Beraterin.

Nachfolgend die Pressemitteilung dazu – und wir wünschen Tanja Tanja Bempreiks viel Erfolg und viel Freude im neuen Job!

Neues Gesicht bei Hopf Strategie in Berlin: Whisky-Profi Tanja Bempreiksz ist die neue PR-Beraterin

Berlin, 23. August 2021 – Die Berliner Kreativ- und Kommunikationsagentur Hopf Strategie freut sich über Zuwachs mit langjähriger Whisky Expertise: Tanja Bempreiksz, ehemals Whisky Brand Ambassador bei Beam Suntory und Chefredakteurin von Mixology, steigt als PR-Beraterin ein.

Tanja Bempreiksz

Genau zehn Jahre war Tanja Bempreiksz als Whisky Brand Ambassador für Beam Suntory im Einsatz. Mit ihr profitierte der internationale Konzern von besonderem Fachwissen, mit dem sie dem Handel und der Gastronomie deutschlandweit beratend zur Seite stand und regelmäßig Seminare und Tastings veranstaltete oder auf Messebühnen referierte. Dieses Wissen wurde konstant durch Reisen zu den Brennereien ausgebaut, etwa zu den Herstellern nach Schottland, Irland, in die USA sowie nach Japan.

Die 45-jährige in Niedersachen geborene Wahl-Berlinerin legte den Grundstein für ihre heutige Expertise bereits während ihrer Zeit als Bartenderin und Bar Managerin in Neuseeland, den USA, in der Schweiz sowie in verschiedenen Städten Deutschlands. Im Jahre 2005 begann dann ihre journalistische Karriere bei Mixology, einem Fachmagazin für Bartender. Im Zuge dessen war Tanja drei Jahre lang eine der Projektmanagerinnen des Bar Convent Berlin.

Zum 01. Juli wechselte Tanja Bempreiksz als PR-Beraterin in die Berliner Agentur Hopf Strategie, die unter anderem Marken wie Glenfiddich, Tullamore D.E.W., Malteserkreuz Aquavit, Linie Aquavit und Licor 43 betreut.

„Ich freue mich riesig über diese neue Aufgabe, die den Blick auf die Spirituose einmalmehr wandelt und mich in neue kreative Prozesse einbindet, in denen ich meine Expertise sehr gut nutzen kann“, so Tanja Bempreiksz über ihre neue Position. „Ich werde dem Hochprozentigen also weiterhin treu bleiben“, fügt sie mit einem Lächeln hinzu.

Bei Hopf Strategie ist Tanja Bempreiksz diesbezüglich genau richtig. Die 360° Marketing-und Kommunikationsagentur betreut schon seit genau 30 Jahren Kunden und Marken unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Getränke sowie Genuss und berät Kunden strategisch und kreativ.

„Gestartet sind wir als strategische Agentur, inzwischen decken wir das gesamte Spektrum der Kommunikation ab. Es zeigt, dass viele Marken erkannt haben, dass sowohl Strategie und Kommunikation Hand in Hand gehen sollten”,

so Eric Hopf, Inhaber der Agentur.

Über Hopf Strategie

Die 1991 von Eric Hopf gegründete Berliner Kreativ- und Kommunikationsagentur Hopf Strategie baut für Marken und Organisationen Kommunikationssysteme und unterstützt damit seine Kunden bei den täglichen Herausforderungen. Die Kunden der Agentur sind vorwiegend im Gesundheitsmarkt, in der Getränke- und Genussbranche verortet. Partnerschaftliches Arbeiten zusammen mit den Kunden an immer besseren Lösungen unterstreicht der Agentur- Leitsatz: „Strategie ist unser Motor – Kreativität unser Treibstoff.“