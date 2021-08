Exklusiv: Videointerview mit Aberfeldy BA Andreas Künster über die Destillerie, Bienen und eine Premiere (mit Galerie)

- Werbung -

Im Rahmen der Veranstaltung zu Aberfeldy’s „Barrel & Bees“-Programm in Berlin sprachen wir mit Brand Ambassador Andreas Künster darüber, warum Honig und Aberfeldy viel miteinander zu tun haben und warum sich die Destillerie so für den Schutz der Bienen einsetzt. Andreas stellt auch eine neue Abfüllung vor, die in Berlin Weltpremiere hatte und in ca. 2 Wochen im deutschen Handel zu finden sein wird…

Finden Sie unser knapp vier Minuten langes Video obenstehend oder auf unserem Youtube-Kamal. Unten haben wir für Sie noch ein paar Bilder von der Veranstaltung, zum Beispiel von einem Besuch bei einem Stadtimker und dem Honig-Tasting, das danach zu einem Pairing von Aberfeldy Whisky und Honig wurde – eine interessante und sensorisch eindrucksvolle Kombination…

Viel Vergnügen mit dem Video und den Bildern!

Ein Besuch beim Stadtimker – Honigbienen hautnah. Bild: Whiskyexperts

Im Bienenstock – die Waben sind nicht vorgegeben, sondern von den Bienen selbst gebaut. Bild: Whiskyexperts

Aberfeldy und Honig – präsentiert von Andreas Künster. Bild: Whiskyexperts

Vorbereitungen zum Tasting und Pairing. Bild: Whiskyexperst

Whisky und Honig danach in der Praxis – wie unterschiedlich Honig sein kann, und wie unterschiedlich er mit Whisky Aromen hervorruft, ist faszinierend. Bild: Whiskyexperts