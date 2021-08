PR: Aberfeldy Whisky feiert den internationalen Tag der Honigbiene mit der Initiative „Barrels and Bees“

An diesem Wochenende, genauer gesagt am 21. August, feierte man den internationalen Tag der Honigbiene – und Aberfeldy lud Barkeeper und die Presse nach Berlin, um auch dort das zu tun, was der Sinn und Zweck dieses Tages ist: das Bewusstsein für die Bedeutung der Honigbiene zu stärken.

Auch wir waren anwesend – und haben, abgesehen von vielen interessanten Eindrücken, von dort ein kurzes Interview mit Brand Ambassador Andreas Künster mitgebracht, das wir Ihnen in einem weiteren Artikel vorstellen werden. Hier aber die Presseaussendung zur Initiative – mit einem Cocktailrezept für den Herbed Honey Smash, das Aberfeldy und Honig elegant verbindet.

ABERFELDY WHISKY FEIERT DEN INTERNATIONALEN TAG DER HONIGBIENE AM 21. AUGUST MIT DER INITIATIVE „BARRELS & BEES“

ABERFELDY kooperiert mit Barkeepern in ganz Deutschland, um das Bewusstsein für die Bedeutung der Honigbiene zu stärken und lokale Imker zu unterstützen

Deutschland, August 2021 – Der preisgekrönte1 Single Malt Scotch Whisky ABERFELDY, der den Spitznamen „The Golden Dram“ trägt, setzt sein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit mit seinem jährlichen Programm „Barrels & Bees“ fort. Mit der Initiative sollen lokale Imker mit Barkeepern auf der ganzen Welt zusammengebracht werden, um das Bewusstsein für die Bedeutung der Honigbiene zu stärken.

Das diesjährige „Barrels & Bees“-Programm, das am Internationalen Tag der Honigbiene (21. August) startet, wird vom neu ernannten Markenbotschafter für das Malt-Portfolio von Bacardi Deutschland GmbH, Andreas Künster, geleitet. In diesem Sommer teilt Andreas seine Leidenschaft und sein Wissen und stellt die charakteristischen Honignoten und die vielschichtigen Feinheiten von ABERFELDY 12 Year Old vor, begleitet von wichtigen Fakten rund um Bienen und Honig.

Über das bevorstehende „Barrels & Bees“-Programm sagt Andreas Künster: „Die Nachfrage nach Single Malt Whisky wächst stetig und deshalb könnte es keinen besseren Zeitpunkt geben, um die Neuigkeiten rund um ABERFELDY in Deutschland zu verbreiten. Ich freue mich darauf, Whisky-Liebhaber und Barkeeper in ganz Deutschland zu treffen, um die ABERFELDY „Barrels & Bees“-Initiative vorzustellen. Der Handel und die Spirituosengeschäfte können sich durch das Programm über die Verwendung lokaler, nachhaltig gewonnener Zutaten, insbesondere Honig, informieren. Des Weiteren wollen wir über die Wichtigkeit von bienenfreundlichen Pflanzen zur Unterstützung von Honigbienen und anderen Bestäuberinsekten aufklären.“

HERBED HONEY SMASH

ABERFELDY, der nach seiner Wasserquelle – dem Pitilie Burn – den Spitznamen „The Golden Dram“ trägt, enthält in jedem Tropfen Honignoten. Das liegt an den längeren Gärungszeiten, der langsamen Destillation in kupfernen Brennblasen und an den Fässern, in denen der Whisky über viele Jahre reift. ABERFELDY 12 Year Old mit seinen Noten von Buttertoffee, Gewürzen und Vanille passt perfekt zu den blumigen, grasigen, fruchtigen und holzigen Aromen des Honigs, die stets vom Standort des Bienenstocks und der Jahreszeit abhängen.

Zutaten:

45 ml ABERFELDY 12 Year Old 30 ml Zitronensaft 20 ml Honigsirup* 4-6 Blätter frische Kräuter (z.B. Basilikum oder Minze)

*Für den Honigsirup werden gleiche Teile einheimischen Honigs mit heißem Wasser gemischt und verrührt, bis sich der Honig auflöst.

Zubereitung:

Alle Zutaten in einen Shaker mit Eis geben. Kräftig schütteln und in ein kleines, mit Eis gefülltes Glas schenken. Mit frischen Kräutern nach Wahl garnieren und genießen!

ABERFELDY 12 Years Old ist im gut sortierten Einzel- und Fachhandel in Deutschland erhältlich. UVP 39,90 EUR.

1 ABERFELDY 12-Year-Old gewann zwischen 2007 und 2012 drei Goldmedaillen und drei Silbermedaillen auf der San Francisco World Spirits Competition

Über ABERFELDY Single Malt Scotch Whisky

Die ABERFELDY Destillerie wurde 1898 von den Brüdern Dewar (John Alexander und Tommy) in den schottischen Highlands gegründet. Sie bauten auf einem Grundstück, das nur einen Steinwurf vom Geburtshaus ihres Vaters, des Pioniers und Blenders John Dewar, entfernt war. Die natürliche Wasserquelle der Brennerei ist der Pitilie Burn, der über die Grenzen der Region hinaus für seine außergewöhnliche Reinheit und seine Goldvorkommen bekannt ist. Davon leitet sich auch die Bezeichnung „Golden Dram“ ab. Die weichen, honigsüßen Nuancen und reichen Fruchtaromen sind charakteristisch für ABERFELDY und gehen auf die längere Gärung zurück, mit der der Scotch Whisky seinen vollen Geschmack erhält. Das Kernportfolio der Marke besteht aus ABERFELDY 12 Year Old, ABERFELDY 16 Year und ABERFELDY 21 Year Old. Die Single Malt Marke ABERFELDY ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited.