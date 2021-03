Neu: Fettercairn Warehouse 2 Batch Nr. 001

Diese neue Abfüllung der Brennerei Fettercairn begegnete uns bereits im heutigen Tasting auf Whiskyfun. Fettercairn Warehouse 2 Batch Nr. 001 heißt der Neuzugang im Portfolio des Destillerie aus dem gleichnamigen Ort im Osten Schottlands. Der Whisky dieses Bottling wurde 2010 destilliert. Reifen durfte der Spirit dann in einer Kombination aus unseasoned Fässern (vermutlich Fässer ohne Vorbelegung), Sherry seasoned butts, Sherry-Fässern, Bourbon barrels und Port Pipes.

Abgefüllt ist dieser Single Malt mit 49,7 % Vol. und auf 3.600 Flaschen limitiert. Die UVP in Großbritannien beträgt £ 55, was in etwa 65 € entsprechen würde. Die internationale Markteinführung soll in den nächsten Monaten erfolgen.