Serge verkostet. Zwei junge Fettercairns

Die Destillerie mit dem im Wappen vertretenen Einhorn steht heute bei Serge Valentin im Zentrum seiner (fast) täglichen Verkostungen. Es geht um Fettercairn und zwei ihrer aktuellen Bottlings. Im Portfolio der Brennerei aus den East Highlands ist in den letzten Jahren ein Menge passiert. Das Design der Standard Range wurde deutlich modifiziert, und auch die Qualität der Abfüllungen verbessert sich von Jahr zu Jahr. Dies findet Serge, der unterschiedliche Ausgaben des Fettercairn 12 yo in den vergangen Jahren verkostete. Von 70 Punkten Anfang des Jahrhundert über 78 vor zwei Jahren zu aktuell 80 Punkten – die Bewertungen dieses Bottlings steigen langsam aber steig an. Als zweiten Fettercairn in der heutigen Whiskyfun-Verkostung finden wir das brandneue Bottling Fettercairn Warehouse 2 Batch No.001. Ein moderner Whisky mit Charme, findet Serge. Die Bewertung zu dieser Abfüllung finden Sie in unserer kompakten Kurzübersicht:

Abfüllung Punkte