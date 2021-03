Neu: Tullibardine The Murray Double Wood Edition

In der Serie ‚The Marquess Collection‚ bringt Tullibardine seit 2016 jährlich spezielle, limitierte Abfüllungen auf den Markt. Die neue Tullibardine The Murray Double Wood Edition ist bereits die achte Ausgabe in dieser Kollektion. Dieser Single Malt reifte zunächst in First Fill Bourbonfässern, ein abschließendes Finish erhielt er dann in First Fill Sherryfässer, bevor die Tullibardine The Murray Double Wood Edition dann mit 46% Vol. in die Flaschen kam. Er ist weltweit zu einem empfohlenen Verkaufspreis von rund 83 US-Dollar erhältlich, was knapp 70 € entspräche.

In der Nase findet sich Honigsüße auf Vanilleeis, Noten von dunkler Schokolade und getrockneten Feigen, so die offiziellen Tasting Notes. Im Laufe der Zeit kommen auch Sherry-Aromen hinzu, kombiniert mit Zitrusfrüchten und Pfirsichen. Am Gaumen verbinden sich Noten von Honig, Sherryfrüchten und Zimt mit einem Hauch von Espresso und Erdbeeren.

Die Marquess Collection ist eine Anspielung auf historische Persönlichkeiten, die in Schottland jahrhundertelang den Titel Marquess of Tullibardine trugen. Der Name Murray leitet sich vom 2. Marquess of Tullibardine ab, Sir William Murray, der in der Schlacht von Sheriffmuir auf den Hügeln über der Tullibardine-Brennerei für die Jacobiten kämpfte.