Jameson startet die Feierlichkeiten zum St. Patrick’s Day 2021

Die Irish Whiskey-Marke Jameson hat für den diesjährigen St. Patrick’s Day (17. März) unter dem Motto ‚Jameson Connects‚ eine Reihe virtueller Events geplant – und dies einen ganzen Monat lang!

Zum Auftakt dieser weltweiten Feier wird Jameson ab morgen (3. März) bis zum zum St. Patrick’s Day gemeinsam mit der Online-Musikplattform Boiler Room jeden Mittwoch einen Set live über die Jameson Connects-Website streamen.

Die Veranstaltungsreihe zum St. Patrick’s Day umfasst noch weitere Live-Streams, mit unter anderem als Headliner Reyez, weiterhin mit der Dubliner Rapperin Denise Chalia, dem Rapper Kojaque, ebenfalls aus Dublin, der R & B-Künstlerin Savannah-Re und der kanadischen Rapperin Junia-T.

Alles Weitere zu den Live-Streams finden Sie ebenfalls auf der Jameson Connects-Website.

Darüber hinaus hat Jameson mit dem in Brooklyn ansässigen Internet-Fußballverein Nowhere FC zusammengearbeitet. Gemeinsam kreierten sie eine Kollektion von drei limitierten Fußballtrikots und Accessoires. Diese Kollektion wird am 10. März auf den Websites von Jameson und Nowhere FC veröffentlicht.

Jameson hat außerdem einen neuen Wettbewerb gestartet. Um daran teilzunehmen, müssen Sie Jameson nur mitteilen, wo sie den St. Patrick’s Day als nächstes verbringen möchten und warum. Gewinnen können Sie so ein einmaliges Erlebnis am St. Patrick’s Day im Jahr 2022.

Alles Weitere rund die Feierlichkeiten Um mehr über die Feierlichkeiten finden Sie auf der Jameson Connects-Plattform, oder folgen Sie der Marke in den sozialen Medien (@jamesonwhiskey).