Video: Ralfy verkostet Knockando 12yo @ 43% (Review #891)

Den nächsten sogenannten Standard-Whisky, den Ralfy Mitchell uns vorstellt, ist der Knockando 12yo, welcher gerne als Allrounder und typischer Vertreter der Region Speyside beschrieben wird. Überraschenderweise ist dies der erste Single Malt dieser Brennerei, den Ralfy in den mittlerweile über 10 Jahren seiner Reviews mit einer Besprechung würdigt. Die Gründe für dieses Nicht-Beachten von Knockando verschweigt er allerdings auch nicht. Sie basieren auf ein … nun ja, wie sollen wir es formulieren? Missverständnis? Dem Glauben eines Gerüchts aus dem Jahr 1994, ohne dies zu überprüfen?

Am Besten, Sie lassen sich dies von Ralfy persönlich in seiner Review #891 erklären. Sein fast 13-minütiges Video finden Sie im oberen Bereich unseres Posts sowie natürlich auch auf Youtube. Und sein Verhältnis zu Knockando und ihren Single Malts ist jetzt auch besseres. Ralfy kann sich deutlich mehr für den Knockando 12yo begeistern als für den Malt in der Vorwoche. Und deshalb fällt seine Benotung mit 84 Punkten von 100 auch höher aus als beim Deveron 10yo in seiner Review #890.