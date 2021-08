Video: Ralfy verkostet Deveron 10yo @ 40%vol (Review #890)

- Werbung -

Nach den Verkostungs-Serien ‚Unabhängige Abfüller‘ und ‚Alternativen zu Scotch Malt‘ beginnt Ralfy mit seiner Review #890 direkt eine neue Reihe. In seinen nächsten Videos stellt er uns und Ihnen verschiedene Whiskys vor, auf die die Attribute ‚erschwinglich‘, ‚problemlos erhältlich‘ und ‚leicht zugänglich‘ passen. Und bis zur Review #900 möchte Ralfy diese Serie fortsetzen, wir werden uns hier noch eine gewisse Zeit lang mit sogenannten Standard-Whiskys beschäftigen.

Den Anfang macht der Deveron 10yo, den Ralfy für schmale £25 in einer Filiale einer nicht näher genannten Supermarkt-Kette erwarb. Dieser Single Malt aus der Brennerei Macduff, der scheinbar exklusiv für diese Kette abgefüllt wurde, bietet Ralfys Meinung nach alles, was ein sogenannter Standard-Whisky vorweisen sollte. Leicht zugänglich überfordert er nicht mit komplexen Aromen-Strukturen. Zugleich stellt er einen einladenen Einstieg in die Welt der Single Malts dar. Die 81 Punkte, mit denen Ralfy diesen Whisky bewertet, spiegeln dies dann auch wider – nicht mehr, allerdings auch nicht weniger. Was Ralfy noch weiter zum Deveron 10yo und zur Destillerie Macduff einfällt, erfahren Sie in seiner Review #890. Wie immer finden Sie sein Video auf Youtube und hier im oberen Bereich. Wir wünschen viel Vergnügen.

Macduff Destillerie, Foto von Anne Burgess, CC-Lizenz