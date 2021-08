PR: 10 Jahre Irish Whiskeys – Eine starke Frau und starke Whiskeys von der Grünen Insel

Vor zehn Jahren war irischer Whisky am Kontinent eine Randnotiz, von der Übermacht der schottischen und amerikanischen Konkurrenz auch in der Kommunikation marginalisiert. Es brauchte einigen Mut, sich damals als Onlinehandel auf dieses Randthema zu konzentrieren – und Liebe zur Kategorie, um sie mit der nötigen Begeisterung zu vertreten.

Beides hat Mareike Spitzer, Gründerin von irish-whiskeys.de, damals bewiesen und beides beweist sie auch heute, zehn Jahre nach der Gründung des Unternehmens, ganz unvermindert. Zum Jubiläum ihres Unternehmens hat sie sich ein interessantes Programm einfallen lassen, das sie in der nachfolgenden Pressemitteilung vorstellt – vom Livestream am 10. Gründungstag über eine Jubiläumsabfüllung bis zu einem Fest am 10. September.

Wir von Whiskyexperts, noch ein wenig später als Unternehmen in die Whiskywelt gestartet, gratulieren jedenfalls aus ganzem Herzen zum Jubiläum und zum verdienten Erfolg. Auf die nächsten zehn Jahre, und noch viele danach!

10 Jahre Irish Whiskeys – Eine starke Frau und starke Whiskeys von der Grünen Insel

Irischer Whiskey wird weltweit immer populärer. Dabei gewinnt der Whiskey aus Irland auch in Deutschland jährlich mehr Fans. Ein Grund für seine steigende Popularität hierzulande ist Mareike Spitzer mit ihrer Firma Irish-Whiskeys. Hierbei feiert diese in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Dem feierlichen Anlass angemessen dachte sie sich ein umfassendes Festprogramm aus, welches sowohl dem Whiskey-Kenner als auch dem Neuling viel bietet.

In zehn Jahren von 3 auf 40

Als Mareike Spitzer im August 2011 ihren Online-Shop startete, befand sich der irische Whiskey gerade im Aufbruch. Ein für Jahrzehnte eintöniger Markt, beherrscht von drei Großdestillerien, geriet durch neue, innovative Brennereien in Aufruhr. Binnen einer Dekade entstanden mittlerweile vierzig neue Whiskey-Destillerien auf der Grünen Insel. Mareike Spitzer kennt sie alle. Sie war damals unter den Ersten, die Abfüllungen der Neulinge nach Deutschland brachte. Hierbei war ihr Ziel klar formuliert: Irish Whiskey in Deutschland bekannter machen und ihm die Aufmerksamkeit bringen, die er verdient. Mit Erfolg. Für neue Brennereien ist sie bis heute erste Ansprechpartnerin für den Import des irischen Wasser des Lebens nach Deutschland. In der hiesigen Genießer-Szene etablierte sie sich durch zahlreiche Messeauftritte und Tastings als Expertin. Für eine Frau in der männlich bestimmten Whiskey-Welt keine Selbstverständlichkeit.

Mareike Spitzer, Gründerin von irish-whiskeys.de

Neben dem reinen Vertrieb betätigt sich Mareike Spitzer auch selbst als Abfüllerin. Dazu wählte sie bereits in den Anfangsjahren erste Fässer in den Lagerhäusern der Destillerien aus. Den darin enthaltenen Whiskey brachte sie unter eigenen Markennamen auf den deutschen Markt. Einige der älteren Abfüllungen daraus, sind heute gesuchte Sammlerstücke.

10 Jahre Irish-Whiskeys.de: Online-Feier, Live-Feier und Jubiläumsabfüllung

Ihr zehnjähriges Jubiläum feiert Mareike Spitzer vielfältig. Zunächst lädt sie am 19. August, dem Jahrestag ihrer Gewerbeanmeldung, zu einem Live-Stream ein. „Wir wollten in jedem Falle etwas an diesem Tag machen um den Anlass gebührend zu begehen. Dazu stellen wir am 19. August im Live-Stream online die dritte Abfüllung aus unserer Reihe ‚Fairy Casks‘ vor“, so Mareike Spitzer. ‚Fairy Casks‘ ist eine der Abfüllungsserien, die Spitzer selber herausbringt. Dabei handelt es sich bei der Jubiläumsedition um einen fünfjährigen Single Malt Irish Whiskey in Fassstärke. Zunächst lagerte dieser drei Jahre in einem Bourbonfass. Anschließend erhielt der Whiskey ein zweijähriges Finish in einem PX Sherry Cask. Für Mareike Spitzer eine besondere Herausforderung, die sie zu ihrer Zufriedenheit meisterte: „Ich tue mir normalerweise mit Sherry-Finishes sehr schwer. Darum ist das tolle Ergebnis für mich ein weiterer Meilenstein“. Der Live-Stream ist ab 20:30 Uhr kostenlos über die Plattformen Facebook und Youtube zu sehen.



Weiterhin veranstaltet Mareike Spitzer eine 10-Jahres-Feier. Dazu lädt sie am 10. September in das Hotel und Countrypub Rhönblick in Petersberg bei Fulda ein. Dort findet ein Tasting durch die zehnjärige Geschichte von Irish Whiskeys statt. Hierbei erhalten Gäste die Gelegenheit, in geselliger runde ältere, nicht mehr erhältliche Whiskeys zu verkosten. Für die Veranstaltung sind lediglich Restplätze verfügbar.



Mit Blick in die Zukunft hat Mareike Spitzer viel vor. Der irische Whiskey-Markt wächst weiter rasant und Irish-Whiskeys.de soll mit ihm wachsen. Daneben plant sie auf Jahre die Fortsetzung ihrer eigenen Abfüllungsserien ‚Fairy Casks‘ und ‚Black Rock‘.



Highlight in der zweiten Jahreshälfte soll die zweite Auflage des Irish Whiskey Wochenende werden. Hierbei handelt es sich um ein zweitägiges Online-Festival, welches sich insbesondere auch an interessierte Neulinge richtet. „Das Irish Whiskey Wochenende bietet die Gelegenheit, live mit den irischen Destillerien zu interagieren und ihre Whiskeys zu verkosten“, erklärt Mareike Spitzer das Format. Dazu gibt es viel Musik, irische Kultur und die Möglichkeit mit Gleichgesinnten zu chatten. Alle weiteren Informationen dazu gibt es auf: www.irish-whiskey-wochenende.de.