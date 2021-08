PR: Neu von Kirsch Import – Single Malts und Blended Whiskys aus Japan und Frankreich plus River Rock Whisky

Neu bei Kirsch Import in dieser Woche:

Komplexe Single Malts und Blended Whiskys aus Japan

Ninkasi Single Malt Whisky aus Weißweinfässern

Der zugängliche River Rock Whisky

Auch in dieser Woche heißt es: Alle Infos finden Sie hier, die Preise erfahren Sie beim Händler Ihres Vertrauens.

Von den Alpen bis zum Pazifik:

Komplexe Single Malts und Blended Whiskys aus Japan

Japanischer Whisky ist auf dem Vormarsch. In den letzten Jahren hat sich der Inselstaat in Sachen Single Malt, Single Grain und Blended Whisky an die Spitze gearbeitet. Dazu beigetragen haben Brennereien wie Mars Shinshu, die für großes Knowhow und vielfältigen Premium-Whisky aus 100 Prozent eigener Herstellung stehen. Was die Abfüllungen der japanischen Brenner besonders spannend macht: Sie reifen in völlig verschiedenen Klimazonen von tropisch bis alpin – und sorgen so immer wieder für Überraschung am Gaumen.

In Japans kalt-feuchten Alpen entstand der Mars Asagi Madara 8 y. o. Der limitierte Blended Japanese Malt ist dem am Stammsitz der Destillerie heimischen Schmetterling Asagimadara gewidmet und von frischen Aromen gekennzeichnet, die an Wald und Wildblumen erinnern.

Neu dabei sind zudem zwei Single Malts von Komagatake, den Sonderabfüllungen von Mars Shinshu. Komagatake Tsunuki Aging 2020 reifte am Sitz der zweiten Brennerei in Tsunuki, im subtropischen Süden des Landes. Hier entwickelte der Single Malt ein zitruslastiges Profil mit einem Hauch von Rauch.

Komagatake Yakushima Aging 2021 durfte im Fasslager auf der Insel Yakushima ruhen, wo er bis zu 76 Prozent Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. Der 56%ige Single Malt führt geschmacklich von Banane über Meersalz und Orange bis zu Torfrauch.

Asagi Madara 8 y. o. – 2020 Limited Release

Mars Blended Japanese Whisky



Fasstyp: Eichenfässer

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Komagatake Tsunuki Aging 2020

Mars Single Malt Japanese Whisky

Fasstyp: Eichenfässer

54% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Komagatake Yakushima Aging 2021

Mars Single Malt Japanese Whisky

Fasstyp: Eichenfässer

56% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Vor 6 Jahren nahm die erste Brennerei in der Stadt Akkeshi in Hokkaido den Betrieb auf. Wie auf Islay liegt die Brennerei direkt am Meer, nur wenige Meter vom Pazifischen Ozean entfernt. Umgeben von Sümpfen hat sie außerdem direkten Zugang zum örtlichen Torf.

Rauchig, fruchtig und cremig ist Akkeshi Blended Whisky Usui der erste Blend der jungen Destillerie. Er besteht aus Single Malts, die in Akkeshi destilliert wurden, sowie aus importierten Grain-Rohbränden und reifte für mehr als 3 Jahre. Usui ist die zweite Abfüllung der „24 Solar Term Series“. Die Serie ist vom alten asiatischen Kalender inspiriert, in dem ein Jahr in 24 Sonnenjahre unterteilt ist.

Usui 2021 – Peated

Akkeshi Blended Japanese Whisky

Fasstyp: Eichenfässer

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ode an Nase und Gaumen:

Ninkasi Single Malt Whisky aus Weißweinfässern

Ninkasi ist der sumerische Name für die Göttin des Bieres. Einen passenderen Namen hätte es für die französische Craft Beer Brauerei aus der Gegend um Lyon nicht geben können. 2015 übertrug die Manufaktur ihr gesammeltes Wissen über Gerstenmalz auf die Ninkasi Whisky Experience – Single Malts, die in der Regel in Small Batch Serien („Tracks“ genannt) produziert werden und in (Wein-)Fässern der Region reifen.

Der erste dauerhaft verfügbare Single Malt der Brauer-Brenner, Ninkasi Whisky Experience Chardonnay, wurde in getoasteten französischen Eichenfässern und regionalen, mit Chardonnay- sowie Viognier-Weißwein vorbelegten Fässern ausgebaut. In ihnen reift der langsam destillierte Brand aus gemälzter Pilsener Gerste über 3 Jahre lang. Bei idealer Trinkstärke von 46% vol. bietet er ein vielschichtiges Erlebnis mit einer ausdrucksstarken, fruchtbetonten Nase, einem buttrig-teigigen Mundgefühl mit Pfirsich und Aprikose und einer leichten Salznote.

Ninkasi Whisky Experience Chardonnay

Craft Single Malt Whisky

3 Jahre

Fasstyp: französische Eichenfässer, französische Weißweinfässer (Chardonnay, Viognier)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Fruchtig und ausdrucksstark mit Mirabelle und Weinbergpfirsich, dazu Gebäcknoten, Tonkabohne, gesalzenes Butterkaramell, weiße Trauben und Honig.



Gaumen: Buttrig und teigig mit Fruchtnoten von Aprikosenkompott, Pfirsich und Pflaume, zu denen sich Malz und süße Gewürze wie Vanille und Tonkabohne gesellen.



Nachklang: Honigartig süß mit kandierten Früchten und Zitronenthymian.

Single Malt für alle – auch die Umwelt:

Der zugängliche River Rock Whisky

Single Malt muss nicht immer anspruchsvoll sein, dachten sich die Köpfe hinter River Rock – und erschufen einen Whisky für unkomplizierte Genussmomente. Zugänglich und vielseitig war das Ziel. Das Ergebnis: River Rock Whisky. Lieblich und einladend ist der Single Malt Scotch aus Bourbon Casks geworden, mit spannenden Noten von gerösteten Marshmallows, Apfel und Vanille sowie einem würzigen Finish mit Eichentönen. Ein Geschmacksprofil, das nach draußen versetzt – an Lagerfeuer oder Wanderrastplätze. Das kommt nicht von ungefähr. Die Macher des entspannten Drams haben bei dessen Herstellung besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit gelegt.

So ist die außergewöhnliche Flasche nicht nur inspiriert von den abstrakten und individuellen Mustern der Natur. Die Hülle für River Rock Whisky ist aus Glas gefertigt, das entsteht, wenn Glashersteller die Farbe ändern, und das normalerweise im Abfall landet. Deshalb hat jede Flasche von River Rock eine andere Farbe. Bis hin zur Schrumpfkapsel ist die Verpackung zu 100% plastikfrei und zu 100% recycelbar. River Rock ist zudem Mitglied von „1% of the planet“ und pflanzt für jede gekaufte Flasche des Single Malts einen Baum in Schottland.

River Rock

Single Malt Scotch Whisky

Fasstyp: Bourbon Casks

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt