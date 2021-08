The Balmoral Hotel stellt gemeinsam mit The Macallan seinen neuen Scotch Club vor

The Balmoral Hotel in Edinburgh stellt in Zusammenarbeit mit The Macallan seinen neuen Scotch Club vor, der Whiskykennern auf der ganzen Welt ein persönliches und ganz besonderes Erlebnis anbietet. Dazu gehört beispielsweise, den Mitgliedern des Scotch Club ihren ausgewählter Schluck The Macallan in einem Lalique-Glas zu servieren. Mitglieder können auch eine jährliche kostenlose Whisky-Verkostung für zwei Personen mit exklusiver Nutzung der eleganten Umgebung des Scotch Club für zwei Stunden buchen. Diese Verkostung moderiert dann einem Whisky Ambassador. Außerdem erhalten Mitglieder vorab Einladungen zu Whisky-Masterclasses und werden über Sonderkonditionen des Hotels The Balmoral informiert. Dies ist nur ein kleiner Teil der exklusiven Vorteile einer Mitgliedschaft des Scotch Clubs. Und der Rabatt von 20 % auf den Preis der verfügbaren Suite im The Balmoral soll hier nicht unerwähnt bleiben.

Der Scotch Club ist auf 35 Mitgliedschaften limitiert. The Balmoral nimmt diesen Sommer 12 Mitglieder in ihren Club auf. Gleichzeitig öffnet eine Warteliste für die verbleibenden 23 Mitgliedschaften. Das exklusive Angebot beginnt bei £710 für eine 12-monatige Mitgliedschaft. Dieses beinhaltet eine eigene Flasche The Macallan Double Cask 18 Years Old im Scotch Club des The Balmoral. Die höchste Stufe der Scotch Club-Mitgliedschaft ist für einen Preis von 17.700 £ erhältlich. Diese beinhaltet dafür dann auch eine Flasche The Macallan Red Collection 40 Years Old. Alle weiteren Informationen zum Scotch Club des The Balmoral finden Sie auf der Website des Hotels sowie in einer ebenfalls online verfügbaren Broschur.