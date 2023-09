Serge verkostet: Whiskys der Welt

Wie die Whiskyfun-Werktage-Woche begann, so endet sie auch: Heute macht sich Serge Valentin erneut zu einer Whisky-Weltreise auf, deren CO2-Fußabdruck allerdings deutlich kleiner ausfällt als gewohnt. Ebenfalls anders als gewohnt ist der Start in Spanien, der jedoch auf einem Versehen bzw. einer Unachtsamkeit basiert. Weitere Station der Verkostung, die eher einer Reise durch West-Europa gleicht, sind neben Spanien (natürlich) noch Frankreich sowie die Bimber Distillery in London. Weiter geht die Spannweite der heutigen Benotungen: Von einem fast sichern Lemon-Prize-Träger über sehr solide-gute Whiskys bis hin zu 87 Punkten. Die Details:

Abfüllung Punkte

Agot ‚Pioneer Edition‘ (46%, OB, Spain, 2023) 76 Liber ‚Embrujo de Granada‘ (40%, OB, Spain, +/-2022) 25 Ninkasi ‚Chardonnay‘ (46%, OB, France, +/-2022) 78 Bimber ‚Ex-Bourbon Cask Batch No.4‘ (51.2%, OB, England, 2023) 87 Twelve ‚Blue Onyx‘ (57%, OB, France, 450 bottles) 80 Distillerie de Soligny ‚Le Chant du Coq #1‘ (46%, OB, France, 2022) 79