Serge verkostet: Die nächste Etappe auf der Tour de France

Es ist 40 Jahre her, dass das Abenteuer der französischen Whisky-Brenner begann, und in letzter Zeit haben diese große Fortschritte gemacht. So kommentiert Serge Valentin zwischen den heutigen Drams auf Whiskyfun die aktuellen Whiskys aus Frankreich. Ob ihre Whisky-Brenner, so wie er vermutet, zukünftig nicht mehr so sehr auf Weinfässern angewiesen sein werden, wird sich zeigen. Schauen wir uns allerdings die Benotungen an, stellen wir fest, dass Whisky und Weinfässer aus Frankreich eine sehr gute Kombination zu sein scheinen:

Abfüllung Punkte

Triticum 2018/2023 (46%, LMDW, Version Française, Cerealis, single grain, wheat whisky, cognac cask, 640 bottles) 83 Villanova ‚Maury Rouge‘ (49.2%, OB for LMDW, cask #346, 312 bottles) 86 Roborel de Climens ‚Grenache Noir‘ (50.2%, France, 2023) 88 Zea Mays 2014/2023 (50%, LMDW, Version Française, Cerealis, single grain, maize whisky, virgin oak, 912 bottles) 85 Ninkasi ‚LAB 005‘ (58.7%, OB, for LMDW, Côte de Nuits & Pineau des Charentes finish, cask #472, 216 bottles, 2023) 85