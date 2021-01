PR: Kirsch Import bringt Signatory SB Edition #10, Mars Tsunuki, Duncan Taylor, Ninkasi (FRA), Bunnahabhain

Jede Menge Neuheiten können wir von Kirsch Import vermelden – die neue Signatory Small Batch Edition #10, den Mars Tsunuki for Kirsch Import aus Japan, vieles von Duncan Taylor, einen hochinteressanten Craft Single Malt Whisky aus Frankreich namens Ninkasi sowie zwei Bunnahabhain 1992 PX Quarter Cask Twin Sets. All diese Whiskys sind auf dem Weg in den Handel – hier erfahren Sie die genauen Infos, bei Ihrem Händler dann die Preise:

Rauch und 11+1-Aktion zum runden Geburtstag: Die Signatory Small Batch Edition #10 feiert Torf und Frucht

Mit der zehnten Abfüllung unserer Signatory Small Batch Reihe feiern wir runden Geburtstag – und haben uns dafür ein kleines Juwel ausgesucht. „Scotland’s Little Gem“ Edradour destillierte den Single Malt für die Exklusiv-Abfüllung für den deutschen Markt im stark rauchigen Zweig der Highland-Brennerei, Ballechin. Ruhen durfte er in einer Fassauswahl, die wir für unsere Serie gemeinsam mit Signatory Vintage treffen. Stets mindestens drei Fässer kommen zum Zuge. Für die Signatory Small Batch Edition #10 waren es zwei First Fill Sherry Butts und zwei First Fill Bourbon Barrels, in denen Frucht und Torfrauch eine genüssliche Liaison eingingen.



Pünktlich zum zehnten Jubiläum war die neue Edition nach zehn Jahren ausgereift. Zeit genug für den limitierten Single Malt, sich an den Fässern zu bedienen. Ein kräftiger Bernsteinton resultiert daraus ebenso wie die komplexe Aromatik der rauchigen Abfüllung mit leicht erhöhter Trinkstärke. Rauchfans dürfen sich auf einen Whisky freuen, der aufs Köstlichste glühende Kohle und warmes Karamell, reichhaltige Beerennoten und süße BBQ-Aromen sowie angerösteten Speck und dampfenden Toast verbindet.

Ballechin 2010/2020 – Heavily Peated

Signatory Small Batch Edition #10

Selected by Kirsch Import e.K.



10 Jahre

Dest. 05/08 & 11/08 & 15/10/2010

Abgef. 07/12/2020

Fasstyp: First Fill Sherry Butts, First Fill Bourbon Barrels

Fassnr. 188, 191, 319, 321

2.222 Flaschen

0,7 Liter

48,1% vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Starker Rauch, glühende Kohle und süße Sherry-Früchte. Dazu warmes Karamell und der Geruch einer frisch geöffneten Packung Kaffeepulvers. Untermalt von warmen Mandeln und Puderzucker.



Gaumen: Direkt Sherry in Form von dunklen Trauben und Waldbeerenmarmelade mit Himbeeren und Johannisbeeren. Sobald die Sherry-Noten langsam verblassen folgen süße BBQ-Raucharomen.



Nachklang: Nur noch leichte Süße, gepaart mit angerösteten Speckwürfeln. Zum Ende hin deutlicher werdende Holzaromen, etwas Toffee und warmer Toast.

Single Cask aus Japan: Mars Tsunuki for Kirsch Import stammt aus den Subtropen

Zwei Destillerien, drei Fasslager, eine Marke: Mars destilliert abwechslungsreiche Ranges an hochwertigen Single und Blended Malts – in drei verschiedenen Klimazonen Japans. Durch diese Kombination gelingt es Mars, immer wieder neue Whiskys hervorzubringen, die Genießer in ihrer Komplexität zu überraschen wissen.



Das Single Cask für Kirsch-Kunden stammt aus derTsunuki Brennerei und ist nach Tsunuki The First erst die zweite Abfüllung aus diesem Mars-Zweig. Im subtropischen Süden Japans, reifen Destillate bei Temperaturen von -2° C im Winter bis zu 36°C, was die Reifezeit verkürzt. So erreichte der Single Malt aus dem Second Fill Bourbon Barrel bereits nach drei Jahren seine aromatische Reife. Genießer kommen bei fassstarken 61% vol. in den vollen Genuss der von weicher Vanille, Crème brûlée, Karamell und Sandelholz geprägten Aromen aus dem Second Fill Bourbon Barrel.

Der Stammsitz der Brennerei, Mars Shinshu, liegt übrigens in Japans kalt-feuchten Alpen. Whiskys reifen hier bei bis zu -15°C sehr langsam heran. Die Klimaexperimente komplettiert Mars mit dem Fasslager auf der Insel Yakushima. Bei bis zu 76 Prozent Luftfeuchtigkeit und einem Angel’s Share von bis zu 9 Prozent entwickelt der japanische Whisky während seiner Reife hier ausgeprägt maritime Noten.

Mars Tsunuki Single Cask Japanese Whisky

Exclusively Bottled for Kirsch Import – Germany



3 Jahre

Dest. 2017

Abgef. 2020

Fasstyp: Second Fill Bourbon Barrel

Fassnr. 5108

61% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Schätze aus einer der weltweit größten Fasssammlungen: Neues der Duncan Taylor Reihen The Octave, Dimensions & Rare Auld Grain

Von Blended Scotch, Premium Single Malts und Single Grains bis zu legendären Single Cask Bottlings: das Sortiment von Duncan Taylor & Co. zeichnet sich vor allem durch edle Whiskys aus. Whisky-Fachleute und -Liebhaber auf der ganzen Welt schwärmen von der Arbeit der unabhängigen Abfüller mit einer der weltweit größten Fasssammlungen: Komplex, authentisch und kompromisslos hochwertig sind die Abfüllungen. Derzeit stehen 14 verschiedene Whisky-Serien zur Auswahl, u. a. The Octave, Dimensions und Rare Auld Grain, zu denen die Whiskys in dieser Woche gehören.

Mit dabei ist ein exklusiv für Kirsch Import abgefüllter Single Malt der Speyside-Brennerei Dailuaine, der nach 11 Jahren in Eichenfässern ein Finish mit viel Holzkontakt in den für die Serie namensgebenden kleinen Oktav-Fässern erhielt. Bereits seit 1797, aber gut versteckt im historischen Örtchen Oldmeldrum und daher eher unbekannt produziert Glen Garioch feinen Highland Scotch. Für Dimensions füllte Duncan Taylor den malzigen, honigsüßen Single Malt nach 8 Jahren in gerade einmal 174 Flaschen ab.



Drei Einzelfass-Whiskys aus Sherry Casks machen die Neuheitenrunde komplett. Die Speyside Single Malts von GlenAllachie und Inchgower reiften 9 und 11 Jahre lang in den appetitlichen Fässern und entfalten ihre Aromen bei aussagekräftigen Fassstärken von mehr als 55% vol. Mit 13 Jahren ist der stark limitierte Rare Auld Grain Single Malt aus der überwiegend für die Blend-Industrie produzierenden Lowland-Brennerei North British der Senior der Woche.

Dailuaine 2009/2020

The Octave Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import



11 Jahre & 3 Monate

Dest. 2008

Abgef. 2020

Fass-Typ: Eichenfässer, Oktav-Fässer

Fassnr. 10928653

83 Flaschen

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Garioch 2012/2020

Duncan Taylor: Dimensions



8 Jahre

Dest. 02/2012

Abgef. 11/2020

Fass-Typ: Eichenfass

Fassnr. 4628813

174 Flaschen

51,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenallachie (Sherry) 2011/2020

Duncan Taylor: Dimensions



9 Jahre

Dest. 04/2011

Abgef. 11/2020

Fass-Typ: Sherry-Fass

Fassnr. 3029859

276 Flaschen

55,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Inchgower (Sherry) 2009/2020

Duncan Taylor: Dimensions



11 Jahre

Dest. 10/2009

Abgef. 11/2020

Fass-Typ: Sherry-Fass

Fassnr. 11228513

222 Flaschen

55,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

North British (Sherry) 2007/2020

Duncan Taylor: Rare Auld Grain



13 Jahre

Dest. 10/2007

Abgef. 11/2020

Fass-Typ: Sherry-Fass

Fassnr. 5927796

156 Flaschen

55,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Neu und limitiert: Ninkasi Craft Single Malt Whisky aus Frankreich

Ninkasi ist der sumerische Name für die Göttin des Bieres. Einen passenderen Namen hätte es für die französische Craft Beer Brauerei aus der Auvergne-Rhône-Alpes-Region um Lyon nicht geben können. 2015 übertrug die Manufaktur ihr gesammeltes Wissen über Gerstenmalz auf die Ninkasi Whisky Experience – Single Malts, die in der Regel in Small Batch Serien („Tracks“ genannt) produziert werden und in (Wein-)Fässern der fruchtbaren Region reifen.



So bildeten Cognac- und anschließend Weißweinfässer (Weingüter Feuillat Juyot und Burrier Château de Beauregard) die Ruhezone für Ninkasi Whisky Experience Track 4. Nach drei bis dreieinhalb Jahren füllten die französischen Brenner und Brauer einen lieblichen, wärmenden Single Malt ab, der mit Noten von Karamell, Traubenmost und Aromen von Maiglöckchen und Lindenblüten lockt.

Ninkasi Whisky Experience Pinot Noir Finish wurde zunächst dreieinhalb Jahre in ehemaligen Weißweinfässern (Weingut Burrier Château de Beauregard) ausgebaut und erhielt anschließend ein Finish in mit Pinot Rouge vorbelegten Weißeichenfässern. Das Ergebnis: Ein runder Single Malt mit Noten von Karamell, eingekochtem Traubenmost und Pekannüssen. Beide Craft Whiskys basieren auf Pilsener Braumalz.

Ninkasi Whisky Experience Track 4

Craft Single Malt Whisky



3 Jahre

Dest. 01 -07/2017

Abgef. 16/09/2020

Fasstyp: Cognacfässer, Weißweinfässer (Weingüter Feuillat Juyot und Burrier Château de Beauregard)

3.200 Flaschen

46,3% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ninkasi Whisky Experience Pinot Noir Finish

Craft Single Malt Whisky



3 Jahre

Dest. 07/06/2017

Abgef. 18/09/2020

Fasstyp: Weißweinfässer (Weingut Burrier Château de Beauregard), Pinot Noir Fässer aus amerikanischer Weißweiche (Finish)

3.100 Flaschen

46,3% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Wertvolle Whisky-Zwillinge: Bunnahabhain 1992 PX Quarter Cask Twin Set

Islays windumtoste Küste ist der Ausgangsort für ein einzigartiges Twin Set aus stark limitierten Single Cask Whiskys. Beide Single Malts des Bunnahabhain 1992 PX Quarter Cask Twin Sets wurden am 10. Februar 1992 destilliert, reiften seitdem in vergleichbaren Fässern – und entwickelten sich gleich menschlichen Zwillingen doch zu zwei Abfüllungen mit ganz eigenem Charakter. Die Whisky-Zwillinge reiften zunächst in Whisky-Refill-Fässern, deren Inhalte 2004 in einem PX Hogshead vereint wurden. Im Oktober 2018 schließlich wanderte der Whisky für sein Finish in zwei PX Quarter Casks.



Exklusiv für den deutschen Markt wurden die beiden Twin Fässer in 65 bzw. 67 hochwertige, geprägte Flaschen abgefüllt – nach knapp 30 Jahren Reife in genüsslicher Fassstärke von 42% vol. In natürlichem Rotgold erfreuen die Twins Bunnahabhain-Liebhaber mit den charakteristischen nussigen Noten der Brennerei und dem süßen, sirupartigen Einfluss der PX Sherrys Casks. Kenner und Genießer werden beim Vergleich aber ebenso von den individuellen Aromen der Whisky-Zwillinge überrascht, die von Feigen und Schokolade, gerösteten Walnüssen und dunklen Beeren, Vanille und Holzwürze strotzen.

Bunnahabhain 1992 PX Quarter Cask #1



27 Jahre

Dest. 10/02/1992

Abgef. 30/10/2019

Fasstyp: Refill Casks, PX Hogshead, PX Quarter Cask (Finish)

Fassnr. 89492-1

65 Flaschen

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Bunnahabhain 1992 PX Quarter Cask #2



27 Jahre

Dest. 10/02/1992

Abgef. 30/10/2019

Fasstyp: Refill Casks, PX Hogshead, PX Quarter Cask (Finish)

Fassnr. 89492-2

67 Flaschen

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt