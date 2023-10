Noch mehr Stars mit eigenem Whisky: Floyd Mayweather und Jean-Claude Van Damme stellen eigene Marken vor

Aus Kanada und aus Irland kommen die Meldungen, dass zwei weitere Stars den Markt für Whisky betreten: Der ehemalige Weltklasse-Boxer Floyd Mayweather hat in Kanada seine eigene Whiskymarke vorgestellt, Filmstar Jean-Claude Van Damme tat selbiges in Belfast, Irland.

The Good Money Whisky von Floyd Mayweather ist ein kanadischer Whisky, der in zwei Abfüllungen mit dem Alter von fünf und zehn Jahren erscheinen wird – vorerst in 11 von 44 kanadischen Provinzen, aber mit Ende 2024 soll er national erhältlich sein. Typisch für kanadische Whiskys soll er sehr fruchtige Noten zeigen, vor allem der Fünfjährige, der 10yo kommt mit Geschmack von Butterscotch, Vanille und Gewürzen, sowie einem Zitrus-Finish.

Mit Old Oak tritt Jean-Claude Van Damme in den Ring – eine irische Whiskey-Marke, die er gemeinsam mit anderen Investoren besitzt. Vom Old Oak Irish Whiskey gibt es eine Dreijährigen und einen Fünfjährigen (letzterer wurde in einem Rumfass gefinisht, der jüngere Whiskey stammt aus ex-Bourbon Barrels).

Jean-Claude Van Damme meinte dazu:

“I was looking for my own brand of whiskey, possibly an American Bourbon, and then one of my close friends and business associates asked: ‘Why an American whiskey when you can go back to the roots of whiskey and find an Irish whiskey? .He then introduced me to the Old Oak whiskey label, which had yet to be launched and had been put together by some whiskey aficionados in Ireland. It was also the perfect opportunity to combine two things with which I feel a close connection – whiskey and its rich heritage and the charisma and warmth of Ireland and its people.”