Noch mehr Neues von Kirsch Import: WillowBurn Moscatel Casks sowie Linkwood und Port Dundas von Signatory Vintage

Die Vorweihnachtszeit schüttet ihr Füllhorn über uns Whiskyfreunde aus – und daher können wir Ihnen auch heute drei Neuheiten präsentieren, die über Kirsch Import in den Handel gelangen werden, und zwar schon in den nächsten Tagen. Es handelt sich um einen WillowBurn Moscatel Casks und einen Linkwood 2012/2023 Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky Cask Strength Collection Exclusively bottled for Kirsch Import sowie den neuen Port Dundas 2008/2023 Signatory Vintage Lowland Single Grain Scotch Whisky The Un-Chillfiltered Collection – ein Grain aus einer Lost Distillery.

Hier alle Infos dazu:

Harzer Single Malt zum Genießen & Verschenken: WillowBurn Moscatel Casks

Unter der Marke WillowBurn – The Classic Hercynian Single Malt fasst das Team der Hercynian Distilling Co. besonders würzige, zart rauchige Whiskys zusammen. Sie bauen auf eine Mischung aus hellem, nicht-rauchigem Malz sowie Rauchmalz (zu 25 bis 50 Prozent über Torf oder Holz geräuchert). Neben der Jahrgangsedition Ember erfreut die Marke mit verschiedenen limitierten Abfüllungen. Eine von ihnen: WillowBurn Moscatel Casks.



Der Single Malt durfte vom ersten bis zum letzten Tag in ausgesuchten Hogsheads reifen, die zuvor für mindestens fünf Jahre im spanischen Malaga zur Reifung von würzigem Moscatel-Wein herangezogen wurden. Das Ergebnis? Köstliche Harmonie aus Malz, Toffee und Gewürzen mit Milchschokolade, Orangenmarmelade sowie Apfel und Quitte. Wie für die Hammerschmiede üblich, ist das auf 1.152 Flaschen limitierte Batch weder kühlfiltriert noch gefärbt.

WillowBurn Moscatel Casks

The Classic Hercynian Single Malt



Herkunft: Deutschland

Fasstyp: Moscatel Wine Hogsheads

1.152 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Sherry-Tipp & seltener Single Grain: Abfüllungen für Anspruchsvolle von Signatory Vintage

Jahrgangswhiskys aus einer geschlossenen Brennerei, Single Malts aus seltenen Einzelfässern – für seine Abfüllungen spürt Andrew Symington exklusive Scotch Whiskys auf. Mehr als 10.000 Hogsheads, Butts und Co. lagern in den Hallen des unabhängigen Bottlers. Über viele Jahre hinweg haben wir enge Beziehungen zu seiner Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. aufgebaut, die es uns immer wieder ermöglichen, exklusive Abfüllungen für unsere Kunden nach Deutschland zu holen.



In dieser Woche zählt dazu ein schöner Preis-Leistungs-Tipp: Der Linkwood 2012/2023 reifte 11 Jahre lang ausschließlich im First Fill Oloroso Sherry Butt. Das andalusische Fass verleiht dem leichten Speysider nicht nur kräftig Farbe, sondern auch üppige Noten von dunklen Früchten, Zartbitterschokolade und Nüssen.



In der Un-Chillfiltered-Range versorgt Signatory Vintage anspruchsvolle Genießer mit einem seltenen Single Grain. Der weiche Port Dundas 2008/2023 wurde wenige Jahre vor endgültiger Schließung der Lowland-Brennerei destilliert und ebenfalls in Sherryholz ausgebaut.

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

Exclusively bottled for Kirsch Import



11 Jahre

Dest. 25/07/2012

Abgef. 23/08/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr. 105

684 Flaschen

57,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Port Dundas 2008/2023

Signatory Vintage Lowland Single Grain Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection



14 Jahre

Dest. 06/08/2008

Abgef. 05/2023

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Second Fill Oloroso Sherry Butts

Fassnr. 585869, 585874

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert