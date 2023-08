Salud Spirits präsentiert zwei exklusive Single Malt Whiskys von Chichibu für Österreich und Holland (mit Video)

Nach den ersten beiden Whiskys aus der „7 Gods of Fortune“-Serie, die Ende des vergangenen Jahres in Wien vorgestellt wurden (wir berichteten von dort mit diesem Artikel), kommen nun im September die beiden nächsten Glücksgötter als Chichibu-Whiskys auf den Markt: Benzaitan und Bishamonten.

Der Run auf die beiden Abfüllungen, wiederum von Fachpanels in Österreich und Holland gemeinsam aus Samples diverser Fässer ausgesucht, wird sicher wieder vergleichbar mit jenem auf die ersten beiden Abfüllungen sein – was die beiden Whiskys auszeichnet, die in vom digitalen Künstler Robbin Snijders gestalteten Verpackungen und mit dessen Etiketten erscheinen, können Sie hier nachlesen:

Salud Spirits präsentiert zwei exklusive Single Malt Whiskys von Chichibu

Wien, 17.08.2023 – Salud Spirits, der Spirituosenvertrieb, der Chichibu Whisky exklusiv für den niederländischen und österreichischen Markt importiert, bringt im September die Fortsetzung der Chichibu-Serie „The 7EVEN Gods Of Fortune“ auf den Markt.

Maurice van Vliet, CEO von Salud Spirits, ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die gesamte Chichibu-Gemeinschaft freut sich wieder auf diese beiden besonderen Chichibu-Editionen mit den Namen Benzaitan und Bishamonten.

Im Jahr 2022 lancierte Salud Spirits die brandneue Serie „7EVEN Gods Of Fortune“ mit dem Ziel, neue Maßstäbe zu setzen und eine der coolsten japanischen Whiskyabfüllungen auf den Markt zu bringen. „7EVEN Gods Of Fortune“ umfasst insgesamt 7 Abfüllungen, die zwischen 2022 und 2025 auf den Markt kommen werden.

Seit dem Mittelalter werden die „7EVEN Gods Of Fortune“ in Japan besonders zu Neujahr verehrt. Jede Gottheit symbolisiert Glück, hat aber auch bestimmte Eigenschaften und Assoziationen.

Benzaitan

Eine der „7EVEN Gods Of Fortune“ ist Benzaitan, die Göttin des Wassers, der Musik, der Kunst, der Weisheit und des Reichtums. Sie wird oft als Schutzpatronin der Seefahrt und des Fischfangs verehrt. Der Name Benzaitan leitet sich von der indischen Göttin Sarasvati ab, deren Kult über China und Korea nach Japan gelangte.

Benzaitan wird in 249 Flaschen mit einem Alkoholgehalt von 62,4% abgefüllt. Dieser Whisky reifte in einem Imperial Stout Barrel 1st Fill Fass Nr. 14161, wurde 2016 destilliert und 2023 abgefüllt.

Bishamonten

Einer der „7EVEN Gods Of Fortune“ ist Bishamonten, der Gott der Krieger, des Krieges, der Schlachten, des Reichtums und des Glücks. Er wird auch mit der Himmelsrichtung Norden in Verbindung gebracht und oft mit einem Speer und einer Pagode dargestellt. In der buddhistischen Tradition gilt Bishamonten als Beschützer Buddhas und des Dharma und wird von Mönchen und Laien verehrt.

Die Bishamonten Edition wird mit 65,4% Alkoholgehalt abgefüllt und umfasst 211 Flaschen. Dieser Whisky reifte in einem 1st Fill Bourbon Barrel Fass Nr. 8280, destilliert im Jahr 2017 und abgefüllt im Jahr 2023.

Die Serie „7EVEN Gods Of Fortune“ entstand in Zusammenarbeit mit WARBB, einem der am schnellsten wachsenden digitalen Designer unserer Zeit. Seine digitale Kunst zeichnet sich durch Farbenreichtum, Tiefe und Naturverbundenheit aus. Robbin Snijders, die Person hinter WARBB, sagte:

„Als ich von dieser wunderbaren Whiskymarke kontaktiert wurde, war ich sofort begeistert. Es ist eine Ehre, zum Gesamterlebnis der Kunden beizutragen, und für mich ist es die ultimative Möglichkeit, meine Kunst zum Leben zu erwecken. Ich möchte, dass die stolzen Besitzer dieser seltenen Chichibu-Flaschen in eine Welt eintauchen, die ich geschaffen habe: die Welt von WARBB“.

Ichiro Akuto, der Besitzer der Chichibu Destillerie, gilt als Rockstar der japanischen Whiskyindustrie. Er ist derzeit vielleicht die einflussreichste Person in der japanischen Whiskyindustrie und hat Chichibu und die stillgelegte Brennerei seiner Familie, Hanyu, zu neuen Höhen geführt. Jedes Jahr bringt Akuto zwei Einzelfassabfüllungen für Salud Spirits in den Niederlanden und Österreich heraus.

Fassauswahl

Die beiden Whiskyfässer wurden von unabhängigen Whiskyjournalisten, Experten und Genießern ausgewählt. Jedes Jurymitglied konnte die verschiedenen Fässer anhand eines Punktesystems bewerten, und das Fass mit der höchsten Punktzahl wurde schließlich für beide Länder ausgewählt.

Maurice van Vliet fährt fort:

„Genau wie bei der vorherigen Chichibu Intergalactic Serie, die international enorme Aufmerksamkeit erregt hat, möchten wir auch mit den 7EVEN Gods Of Fortune“ ein Erlebnis schaffen. In der Vergangenheit haben wir eine offizielle Einführungsveranstaltung organisiert, aber jetzt stellen wir sicher, dass unsere Kunden separate Veranstaltungen organisieren können, um ihre Kunden noch besser bedienen zu können“.