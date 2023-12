Ichiro’s Malt & Grain – mehr Infos zur limitierten Chichibu Edition

Mit einer außergewöhnlichen und limitierten Edition feiert „Spirits of Salud“, die Eigenabfüllungs-Serie von Salud (vormals Vienna Distribution) ihr Debut auf dem Markt: Ichiro’s Malt & Grain ist ein Blend aus einzelnen Fässern, ausgesucht von Ichiro Akuto. Das Besondere daran: Basis des Blends ist immer Chichibu-Whisky, die aus verschiedenen Ländern importierten Blends reiften mehrere Jahre in verschiedenen Fässern in der Stadt Chichibu, bevor sie von Ichiro für die Abfüllung verwendet wurden.

Die nachfolgende Presseaussendung gibt einen tieferen Einblick in den Prozess, und auch in andere Aspekte der Erstausgabe der „Spirits of Salud“:

ICHIRO’S MALT & GRAIN – EINE LIMITIERTE CHICHIBU EDITION

Wien, 15.12.2023 – In der geheimnisvollen Welt des Chichibu-Whiskys hat Ichiro Akuto mit dem einzigartigen Konzept des ‘Single Cask Blended Red Wine Cask’ ein wahres Meisterwerk geschaffen. Dieser Single Cask Blended Whisky reift 3,5 Jahre in den berühmten Weinfässern des Château Gruaud Larose, bevor er als offizieller Chichibu Whisky abgefüllt wird. Ichiros Talent als Eigentümer und Master Blender von Chichibu zeigt sich noch deutlicher in diesem Blend aus einzelnen Fässern.

“Spirits of Salud” ist die exklusive Eigenmarke von Salud und umfasst eine Auswahl hochwertiger Spirituosenmarken, die in den kommenden Jahren unter dem Namen “Spirits of Salud” auf den Markt kommen und eine neue Generation von Genießern ansprechen sollen. Dabei stehen Qualität und Exklusivität im Vordergrund.

DAS STREBEN NACH PERFEKTION

Ichiros Streben nach Perfektion reicht über die Grenzen Schottlands, Irlands, der USA und Kanadas hinaus, von wo er sorgfältig ausgewählte Whiskys importiert. Diese werden mit Chichibu Malt & Grain und Malt & Grain Limited verblendet. Jeder Basis-Blend enthält stets Chichibu Whisky.

Für das Endprodukt Chichibu Whisky werden diese aus verschiedenen Ländern importierten Blends nie direkt verwendet. Stattdessen reifen sie zunächst mehrere Jahre in verschiedenen Fässern in der Stadt Chichibu unter den idealen klimatischen Bedingungen von Chichibu: extrem kalte Winter und heiße Sommer.

AUSZEICHNUNGEN

Im Vergleich zum “Single Malt Single Cask”- Konzept ist der Blend-Prozess wesentlich komplexer und zeitaufwändiger. Die Beherrschung der Qualität, die Auswahl der richtigen Fässer aus verschiedenen Ländern und das Wissen, wann der Whisky die richtige Qualität erreicht hat, erfordern ein hohes Maß an Können. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Ichiro Akuto zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat, darunter den Titel “Best Blend Whisky” bei den World Whisky Awards 2018 und 2019 sowie den Titel “Master Blender of the Year” bei der International Spirits Challenge 2019. Der Malt & Grain Blended Japanese Whisky 2023 von Ichiro wurde bei den World Whisky Awards 2023 als ‘World’s Best Blended Limited Release’ ausgezeichnet.

ETIKETTENDESIGN

Ichiros Handwerkskunst und sein Engagement werden durch das Etikettendesign noch zusätzlich unterstrichen – hier trifft japanische Tradition auf moderne Technologie.

Ichiro hat diese Einzelfassabfüllungen persönlich gemischt und abgefüllt, was seinem Standard für japanischen Whisky entspricht und dem wollte man auch mit einem einzigartigen Etikett gerecht werden. Das von Salud entworfene und in den Designstudios von WARBB gestaltete Etikett spiegelt die farbenfrohe Natur, die Wolken und Berge Japans wider, die sich im Laufe der Jahreszeiten stark verändern. WARBB ist bekannt für das Design von „Chichibu 7even Gods of Fortune“ und hat auch dieses Mal KI- Technologie eingesetzt, um ein einzigartiges Etikett zu entwerfen. Darüber hinaus zeigt das Etikett einen Engel, der “die Seiten des Lebens” liest, was der Welt des Chichibu-Whiskys entspricht.

Dieses einzigartige Design, das der kreativen Vision von Salud entsprungen ist, fängt die Essenz des Chichibu-Whiskys perfekt ein und verleiht dem Etikett seine eigene künstlerische Note.

ICHIRO ZU SEINEM ERFOLG

“Wir haben mehrere Preise gewonnen und uns einen Ruf für die Herstellung von hochwertigem Whisky in Chichibu erworben. Es ist uns gelungen, das Blending von Whisky perfekt zu beherrschen. Diese Errungenschaft macht mich sehr stolz. Dieser Whisky ist nicht nur eine Hommage an die Kunst des Blendens, sondern auch an die Handwerkskunst und den Stolz von Chichibu.“

DIE AUSWAHL

Die Proben wurden von einer Expertengruppe aus den Niederlanden und Österreich ausgewählt. Die vier österreichischen Experten führten eine Blindverkostung im “Birdyard” in Wien durch. Die Expertenjury, bestehend aus Roland Graf (Falstaff), Bernhard Rems (Whiskyexperts), Erhard Ruthner (Falstaff) und Jürgen Schmücking (Gault Millau), bewertete die Proben nach dem 100-Punkte-Schema. Die niederländische Fachjury bestand aus Noortje Baselmans (Whiskylifestyle), Ronald Zwartepoorte (Whisky Passion) und Marcel van de Ben (Behind Bars). Die Probe #13482 wurde einstimmig von beiden Jurys ausgewählt.

TASTING NOTES

„Wie aus einer Konditorei“

In der Nase lassen sich Anklänge von Mandelcreme, Karamell, Schokolade, kandierten Veilchen und getrockneten Birnen erkennen. Der leicht süßliche Geschmackseinstieg am Gaumen entspricht diesen Aromen und erfüllt somit die Geschmackserwartungen. Dieselben Malz- und Schokoladennoten finden sich sowohl in der Nase als auch am Gaumen wieder. Noten von rotem Pfeffer und Zartbitterschokolade werden durch einen trockenen Abgang abgerundet. Nachdem die cremige Schokolade verschwunden ist, bleibt ein Hauch von Piment und einer leichten Zimtnote zurück.

DETAILS

Produktion: 272 Flaschen weltweit Alkoholgehalt: 59,8%

Flasche: 70cl inkl. Geschenkbox Gereift in: Château Gruaund Larose Fass-Nummer: #13482

Release: Dez. 2023 UVP: €1.200,-