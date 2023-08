Serge verkostet: Auchentoshan aus ex-Bourbon Fässern

Einer der traditionsreichen und noch existierenden Lowland-Brennereien ist Auchentoshan (ausgesprochen ungefähr: Okentoshn mit Betonung auf dem ersten O und dem To) in West Dumbartonshire, gegründet 1800. Sie hat die Wirrnisse der Zeiten recht gut überstanden, nur den zweiten Weltkrieg nicht, in dem sie zerbombt wurde. 1948 wurde sie wieder aufgebaut und hat seitdem einige Besitzerwechsel hinter sich – nun gehört sie Beam Suntory.

Bei Serge tritt heute der Auchentoshan 18yo gegen einen 24 Jahre alten Unabhängigen an – und dieser kann das „Duell“ für sich entscheiden. Er meint, der Unabhängige wäre eigentlich das, was der Offizielle 18yo sein sollte. Details in den Notes der Verkostung, hier bei uns wieder der kurze Überblick als Tabelle:

Abfüllung Punkte

Auchentoshan 18 yo (43%, OB, +/-2023) 80 Auchentoshan 24 yo 1998/2022 (54%, Asta Morris, Heritage, bourbon cask, cask #AM166, 164 bottles) 89

Die Destillerie Auchentoshan. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings