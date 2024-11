Neues von Loch Lomond und Glen Scotia: Ross Lawrence in unserem Videointerview

European Sales Manager Ross Lawrence war für Loch Lomond und Glen Scotia am Stand der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft mbH auf der InterWhisky in Wiesbaden vertreten und präsentierte dort die vielen Abfüllungen der beiden Destillerien. Wir haben ihn am Samstag zu den Neuheiten aus den Brennereien in den Highlands und in Campbeltown befragt. Er präsentierte uns dort unter anderem den neuen Loch Lomond 16yo und den neuesten Icons of Campbeltown von Glen Scotia und gab uns einen kurzen Ausblick auf die kommenden Releases.

Das Video dazu sehen Sie hier und auf unserem Youtube-Kanal. Viel Vergnügen!