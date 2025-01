Serge verkostet: Old Rhosdhu x2

Wer bei Old Rhosdhu jetzt wissend nickt, ist entweder sehr whiskyaffin oder schon alt – oder beides. Ild Rosdhu war ein Whisky von Loch Lomond, der bis ins Jahr 2000 produziert wurde und bis dahin, sagen wir es offen, damals nicht gerade den besten Ruf hatte. Er war die leichteste und jüngste Variante von Loch Lomond, und wohl auch einer der preiswertesten Whiskys, die man zwischen 1980 und 2000 kaufen konnte.

Unabhängig abgefüllte Old Rhosdhus – nun, das ist eine andere Sache. Diese sind meist älter (die beiden, die Serge heute verkostet, 29 und 30 Jahre alt) und haben schon mehr Komplexität entwickelt. 76 Independents von Old Rhosdhu finden sich übrigens auf Whiskybase – sie gibt es also auch nicht wie Sand am Meer.

In der Verkostung von heute können die beiden Abfüllungen jedenfalls sehr gut gefallen:

Abfüllung Punkte

Old Rhosdhu 30 yo 1994/2024 (48.6%, Gleann Mor, Rare Find, refill hogshead, cask #229, 321 bottles) 87 Old Rhosdhu 29 yo 1993/2022 (50.8%, The Roots, hogshead, 223 bottles) 87