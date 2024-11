Salud Austria bringt neuen Loch Lomond 12yo Madeira Cask Limited Edition

Exklusiv für Österreich hat Loch Lomond gemeinsam mit Salud Austria ein eigenes Fass abgefüllt – und wir von Whiskyexperts waren in einem Panel von Verkostern, die sich für dieses spezielle Fass entschieden haben: Ein Madeira Hogshead, das dem Loch Lomond 12 Jahre lang als Reifegefäß diente.

Der mit 55,3% vol. Alkoholstärke in Fassstärke abgefüllte Loch Lomond 12yo Madeira Cask Limited Edition ist ab sofort im Fachhandel erhältlich – so lange jedenfalls, bis die insgesamt 205 Flaschen vergriffen sind.

Hier die offizielle Presseaussendung dazu:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

NEUE LIMITIERTE EDITION: LOCH LOMOND 12YO MADEIRA CASK

Wien, 21. 11. 2024 – Das Jahr neigt sich dem Ende zu und das Team von Salud Austria hat es geschafft, einige der letzten Raritäten des Jahres zu enthüllen. Von den herrlichen Bergen Schottlands bis zu den österreichischen Alpen – lassen Sie uns die Festtage einläuten!

Halten Sie Ihre Gläser bereit für diese absolute Schönheit aus Loch Lomond, die 12 Jahre in einem Madeira Hogshead Fass gereift ist.

Bernhard Rems („Whiskyexperts“) ist einer der wenigen Glücklichen, die diesen Dram schon probiert haben, und das ist seine Meinung dazu:

„Toller, super fruchtiger Whisky mit schöner Farbe, bietet viel. Äpfel, Birnen, Zuckerwatte, Cocktailkirschen – wenn auch etwas alkoholisch. Er hat sogar einige grasige Noten, ein Hauch von Mandeln. Er ist sehr schön und ein hervorragendes Beispiel dafür, was die Brennereien in dieser Region leisten können.“

Loch Lomond beschreibt ihn wie folgt:

„Kandierte Orangenschalen und Schichten von köstlichem goldenem Sirup vermischen sich mit gebackenen roten Äpfeln und wärmendem Zimt. Es gibt reife Kirschen und süße Nelken, die mit einer zarten Eichenwürze enden.“

Insgesamt wurden 205 Flaschen abgefüllt und diese Loch Lomond Abfüllung ist ab sofort in Spirituosenfachgeschäften und im Onlinehandel in ganz Österreich erhältlich. Er hat einen ABV von 55,3% und kommt in einem Refill Bourbon Barrel, 1st Fill Madeira Hogshead (unpeated) Destilliert 2011 – abgefüllt 2024.