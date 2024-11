Serge verkostet: Weitere mysteriöse Whiskys

Bei den folgenden acht Whiskys, die Serge Valentin für seine heutige Verkostung im Glas hatte, deutet am Label nichts auf die tatsächliche Herkunft des Liquids hin – kein Wortspiel, kein Symbolbild, kein nichts. Also muss man sich auf den Geschmack verlassen um vielleicht eine Ahnung zu bekommen, wo der Whisky herstammt – und das ist heutzutage, wo fast jede Brennerei versucht, möglichst vielfältig zu produzieren, auch eher ein Ratespiel als sonstwas. Serge versucht sich teilweise daran, aber auch ein „educated guess“ ist eben nur ein solcher und keine Gewissheit.

Aber: kommt es nicht ohnehin auf den Geschmack an und nicht so sehr auf den Namen? Und wenn man es so sieht, dann findet man in der Verkostung von heute fast ausnahmslos sehr gute Whiskys, wie unsere Tabelle beweist – und zumindest geschmacklich lässt Serge wie immer keine Frage offen…

Abfüllung Punkte

Theia 1 11 yo 2010/2011 (52.8%, Scotch Universe, Highlands single malt, first fill PX hogshead) 83 Peated Billy G 9 yo 2013/2023 (50%, Claxton’s Exploration Series, Blended Malt, bourbon barrel) 86 Peated Highland 22 yo 2000/2023 (54%, Watt Whisky, sherry hogshead, 294 bottles) 89 A Speyside Distillery 31 yo 1992/2023 ‘A Marriage of Casks’ (48.3%, The Single Malts of Scotland) 89 Images of Loch Ness (53.2%, Malts of Scotland, Corona Edition, bourbon barrel, cask #MoS 22014, 249 bottles, 2022) 85 Highland Single Malt 1996/2017 (52.7%, Or Sileis, sherry, cask #13, 180 bottles) 86 Seaweed & Aeons & Digging & Fire 10 yo ‘Cask Strength batch 09’ (55.6%, Atom, Islay single malt, bourbon & sherry, 550 bottles, 2024) 86 Secret Island Distillery 15 yo 2007/2023 (53.5%, Discovery of the Abyss, #1, 115 bottles) 89