Ab 27. Januar: SLYRS Single Malt Whisky 666 Cask – Volume 1

Ab Montag, 10 Uhr wird eine neue. limitierte Sonderausgabe von SLYRS im Webshop der Destillerie zu finden sein (die Seite ist momentan noch nicht live gestellt): Der SLYRS Single Malt Whisky 666 Cask – Volume 1 ist die zweite Edition, die die Destillerie in Zusammenarbeit mit ROCK ANTENNE veröffentlicht. Er wurde anlässlich der Wahl der 666 besten Rock-Songs 2025 abgefüllt.

Hier ist das, was die Brennerei vorab zum neuen Whisky bekanntgibt – wer ihn sein eigen nennen will, sollte am 27. Januar um 10 Uhr den Shop aufrufen und bestellen:

SLYRS Single Malt Whisky 666 Cask

Der Whisky, der rockt – Volume 1! Limitiert auf 666 Flaschen

Gemeinsam mit unseren Freunden von ROCK ANTENNE präsentieren wir voller Stolz die zweite ROCK ANTENNE Sonderedition: den SLYRS Single Malt Whisky 666 Cask – Volume 1!

Exklusiv für die Wahl der 666 besten Rock-Songs 2025 abgefüllt, steht dieser Whisky für alles, was ROCK ANTENNE und SLYRS vereint: Leidenschaft, Perfektion und echte Power.

Der Whisky wurde aus regionalen Rohstoffen schonend destilliert und reifte in handverlesenen Fässern aus amerikanischer Weißeiche, die speziell für diese Edition ausgewählt wurden. Das Ergebnis: Ein Whisky mit Charakter, der perfekt zum unverwechselbaren Soundtrack der ROCK ANTENNE Community passt.

Seid schnell, denn diese Edition ist genauso limitiert wie legendäre Konzerttickets – und wird garantiert genauso schnell vergriffen sein. Lasst euch diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen und holt euch ein Stück Rockgeschichte ins Glas!

Verkaufsstart ab Montag, 27.Januar, 10 Uhr