Serge verkostet: Longrow als Duo

Nicht immer ergeben die Abfüllungen, die Serge Valentin sich für seine Verkostungen zusammenstellt, einen „Sinn“. Und nach seinen Angaben ist die heutige sogar „die unsinnigste Session der Welt“. Die besteht zu einen aus dem Longrow 7 yo ‘Red’, einer im letzten Jahr erschienen Abfüllung des schwer getorften Single Malts der Destilleire Springbank. Der Whisky reifte zum Abschluss drei Jahre in French Pinot Noir casks – die Kombination aus Torf und Rotwein hat nach Serge bisher ungefähr so gut miteinander harmoniert wie Senf und Kaffee. Die Session komplettiert heute Longrow 1973 ‘First Distillation – Last Cask’. Der Whisky stammt, wie der Name der Abfüllung bereits sagt, aus dem letzten befüllten Fass im ersten Produktionsjahr des Longrow Single Malts im Jahr 1973, und wurde um das Jahr 1990 abgefüllt. So unterschiedlich, wie die Malts sind, fallen dann auch Serge’s Bewertungen aus:

Abfüllung Punkte

Longrow 7 yo ‘Red’ (57.1%, OB, Pinot Noir cask, 10,000 bottles, 2024) 82 Longrow 1973 ‘First Distillation – Last Cask’ (43.2%, OB, cask #1723, +/-1990) 92

Torfhaufen bei Springbank. Bild Uli Franz