The Cask Wizard Januar Release: Rum & Marsala Doppelfinish, PX Sherry Vollreifungen

Der unabhängige Abfüller The Cask Wizard veröffentlicht zum Start des neuen Jahres 2025 zwei neue Whisky-Bottlings. “The Double No. 1” ist ein 11 Jahre alter Single Malt Whisky aus Schottalnd, der ein zweifaches Finish in Rum und Marsala Fässern erhalten hat. Bei “Harp & Shamrock” handelt es sich um einen 9-jährigen Single Malt Whiskey, dessen Name Rückschlüsse auf seine Herkunft vermuten lässt.

Neben der ausführlichen Beschreibung finden Sie nachfolgend auch die ausführlichen Tasting Notes sowie die Links zum The Cask Wizard Shop dazu:

Drei neue Abfüllungen für den Start des neuen Jahres bringt der deutsche unabhängige Abfüller The Cask Wizard (Whiskybase Eintrag) auf den Markt. Dessen Abfüllungen sind als besonders intensive, fassbetonte Reifungen bekannt, mit einem Fokus auf hochqualitativen First Fill Sherry- und (Dessert)Weinfässern. Alle Whiskys erscheinen mit Altersangabe und werden nicht gefärbt, sowie nicht kältefiltriert. In der Regel wird die Brennerei hinter dem Whisky nicht genannt, um die volle Aufmerksamkeit dem Geschmack zu widmen. In der Regel werden pro Monat zwei Abfüllungen mit einer limitierten Auflage von jeweils ungefähr 90 – 130 Flaschen veröffentlicht.

Bei dem “The Double No. 1” handelt es sich um einen 11-jährigen Single Malt Whisky, der ein zweifaches Finish in Rum und Marsala Fässern erhalten hat. Der “Harp & Shamrock” ist ein 9-jähriger Single Malt Whiskey, dessen Herkunftsland sich unweigerlich aus dem Namen erschließen lässt. Hier handelt es sich um eine klassische Cask Wizard PX Sherry Vollreifung.

Teil des Januar Releases ist außerdem ein 14 Jahre alter Single Cask Brandy mit PX Sherry Vollreifung. Weitere Infos dazu gibt es im Shop.

“The Double No. 1”

11 Jahre | 52,1% | Rum & Marsala Cask Finish | 2013/2025

Der erste Schotte des Jahres 2025! Und was für einer… Ein Doppelfinish und eine feine, mysteriöse Rauchnote lassen die Entdeckerherzen der Whiskyfans schneller schlagen.

Tasting Notes

Nase: Einzigartig. Ordentlich Karamell nach intensiver Bunsenbrennerbehandlung. Tiefdunkle Früchte. Würze. Sämtliche Winkel beim Nosing bringen die unterschiedlichsten, feinen Noten. Räucherkerzen, Weihrauch? Leicht vergorene Früchte mit Rumfunk. Die Nase erscheint so tiefgründig und verschlossen, dass ein Test mit Wasser angebracht ist, obwohl die 52,1% nicht danach rufen. Mit Wasser und etwas Zeit viel fruchtiger, mit einer Mischung aus deutschen Obstbäumen und tropischen Touch von Mango und Banane.

Gaumen: Ein Chamäleon-Whisky, der am Gaumen stetig seinen Geschmack ändert. Der Antritt ist überraschend süß und hell im Vergleich zur Nase, dann Karamell (Rum-Style) und dunkel würze, dann wieder hell fruchtig, dann Rumfrüchte aus der Bowle, dann wieder klassisches Karamell und Malz, dann leicht rauchig im Übergang zum Finish. Die feine Rauchigkeit ist so beiläufig, dass man fast daran zweifelt, dass sie wirklich existiert – aber sie macht diesen Whisky noch komplexer. Mit Wasser noch süßer und fruchtiger.

Abgang: Das Wechselspiel des Gaumens vereint sich im Abgang zu einem einzigen Gericht: Viel Frucht, Karamell, Malz, leichte Würze, leichte Eiche, leichter Funk. Mit Wasser und Luftzufuhr ist man mittlerweile überzeugt, dass dieser Whisky eine Rauchnote hat. Dennoch ist sie so fein und so eingebunden, dass man bei jedem Atemzug aufs Neue danach suchen will. Eine spannende Komponente zu einem spannenden Whisky aus zwei deutlich kontrastierenden Fässern.

The Double No. 1 erscheint nicht gefärbt und nicht kältefiltriert. Die 0,7L Flasche liegt bei 84,90 € (Grundpreis: 121,29 € / L). 5cl Samples verfügbar. Link zum Shop

“Harp & Shamrock”

9 Jahre | 55,7% | PX Sherry Cask Matured | 2015/2025

Der Harp & Shamrock ist ein irischer Whiskey, der vollständig im PX Cask reifen durfte. Doch das ist nicht alles: Es handelt sich auch um einen Auszug aus dem ersten zweifach destillierten Malt Whiskey Batch der verantwortlichen Brennerei!

Tasting Notes

Nase: Neben den typischen süßen und fruchtigen Noten des PX Fasses merkt man deutliche Gewürze inkl. Zimt, Nelken, Muskatnuss und Wacholderbeeren. Während die PX Fruchtsüße sehr frisch ist, beeindruckt das Würzige und Herbe im Hintergrund durch eine Reife, die für 9 Jahre Alter gut ausgeprägt ist, ebenso wie die Ausgewogenheit zwischen diesen beiden Geschmacksrichtungen.

Gaumen: Cremig und ölig. Startet fruchtig süß mit Studentenfuttermix (Rosinen + Nuss), Pflaumen, Feigen und nimmt nach 2, 3 Sekunden die Abbiegung in Richtung Schokobrownie und mit Milchschokolade ummantelte Kaffeebohnen. Bei Luftzufuhr am Gaumen offenbart sich eine feine Traubenzuckersüße. Unten leicht angebrannter Streuselkuchen ebnet den Weg in den Abgang. Der Alkohol ist für seine 55,7 % angenehm kraftvoll.

Abgang: Mehr vom Gaumen. Fruchtsalat mit Milchschokolade und fluffigen Muffins, mehr süß als herb. Wird später leicht trocken an den Rändern der Zunge und den Wangen, mit Traubenkernen, Sultaninen und dunklen Früchten. Insgesamt schön ausbalanciert und ein würdiger Vertreter der grünen Insel, der sich in seiner Altersklasse nicht vor der großen Nachbarinsel verstecken muss.

Harp & Shamrock erscheint nicht gefärbt und nicht kältefiltriert. Die 0,7L Flasche liegt bei 79,90 € (Grundpreis: 114,14 € / L). Link zum Shop