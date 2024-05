Der unabhängige Abfüller The Cask Wizard aus Deutschland stellt in einer Presseaussendung seine neuen Releases für den Monat Mai vor. Alle Details zu Wizard’s French Connection No. 2 und Sweet ‘n’ Fruity Vol 3 finden Sie im folgenden Info-text, den wir von The Cask Wizard erhalten haben:

The Cask Wizard Mai Release: Banyuls und Moscatel Pasas Casks

Zwei neue Whiskys für den Mai bringt der deutsche unabhängige Abfüller The Cask Wizard (Whiskybase Eintrag) auf den Markt. Dessen Abfüllungen sind als besonders intensive, fassbetonte Reifungen bekannt, mit einem Fokus auf hochqualitativen First Fill Sherry- und (Dessert)Weinfässern. Alle Whiskys erscheinen mit Altersangabe und werden nicht gefärbt, sowie nicht kältefiltriert. In der Regel wird die Brennerei hinter dem Whisky nicht genannt, um die volle Aufmerksamkeit dem Geschmack zu widmen. In der Regel werden pro Monat zwei Abfüllungen mit einer limitierten Auflage von jeweils ungefähr 90 – 130 Flaschen veröffentlicht. Zu allen Abfüllungen gibt es im Shop die Option, 5cl Probiergrößen zu bestellen.

Bei der “Wizard’s French Connection No. 2” handelt es sich um einen komplexen 12-jährigen Single Malt Whisky, der ein 4-jähriges Finish in einem First Fill Banyuls Dessertwein Barrique erhalten hat.

Der “Sweet ‘n’ Fruity Vol 3” ist ein 8-jähriger Single Malt Rye Whisky aus 100% gemälztem Roggen, der vollständig in einem First Fill Moscatel Pasas Fass von Cesar Florido reifen durfte. “Pasas” beschreibt die höchste Qualitätsstufe von Moscatel. Zur Flasche Whisky gibt es als Bundle eine Flasche des zugehörigen Moscatel Weins dazu.

Beide Whiskys können ab sofort im Onlineshop von The Cask Wizard bezogen werden: https://thecaskwizard.de/

Es folgen die Produktbeschreibungen und Tasting Notes.

“Wizard’s French Connection No. 2”

12 Jahre | 55,4% | Banyuls Cask Finish | 2011/2024

Mit der zweiten Iteration der French Connection bietet The Cask Wizard dieses Mal einen Whisky mit 4 Jahre langem Finish im roten First Fill Banyulsfass an. Doch was ist das? Dicht und vollmundig sind die roten Banyuls-Weine manchmal rubinrot, ziegelrot oder mahagonibraun. Ihr kraftvolles aromatisches Spektrum betont reife Trauben, schwarze Früchte, Kirsch und Kirsche. Im Laufe der Jahre entwickeln sie Aromen von Röstung, Kaffee, Leder, Nüssen, gekochten Früchten und Kakao. Banyuls mit ihrer samtigen Textur werden oft als Dessertweine empfohlen. Sie passen gut zu Schokolade, Kaffee und Fruchtdesserts. Dieses Aromenspektrum findet sich zu 100% in diesem Whisky wieder!

Nase: Fein und geschmeidig. Viele Nuancen liegen in der Luft, die erschlossen werden wollen: Ein Whisky für Aromendetektive! Deutliche Süße, feines Gebäck und edle Würze. Zimtschnecken, Muskatnuss, Kardamom, Leder. Honig, Vanillepudding und Creme Brulee mit einer leichten Pflaumenkuchennote. Ein Sammelsorium aus Trockenobst, Beeren und Nüssen ist eingebunden. Das Spannende sind die exotischen Gewürze, die als prägnante Schicht auf jedem Atemzug liegen, sowie die filigrane Art, wie alle Aromen ineinander verwoben sind.

Gaumen: Stellt euch einen Urlaubsnachmittag im Café vor, ziemlich genau so schmeckt das. Wir haben einen riesigen Eisbecher vor uns mit Bourbon Vanilleeis und Nüssen! Dazu gibt es eine kleine Kanne mit heißen Früchten (Zwetschgen, Pflaumen, Brombeeren), mit denen man das Eis schmelzen kann. Besonders prägnant ist die dicke, krass süße Karamellcreme, mit der das Eis dekoriert ist. Krokantsplitter und Kakaonibs dürfen nicht fehlen. Eine Tasse Kaffee dazu. Fertig ist der Traumgenuss. Dieses Bild beschreibt den Whisky besser als jede simple Auflistung von Aromen. Als gehaltvolle Stärkung gibt es dann noch einen Früchteriegel. Diese Aromen ziehen sich in den Abgang hinein.

Abgang: Lang! Eingekochte dunkle Früchte, leicht angebrannter Pflaumenkuchen mit gehackten Nüssen oben drauf, dazu eine kleine Tasse feinster Espresso. Später mehr Honig, Datteln und die exotischen Gewürze aus der Nase. Ein Dessert in Flüssigform!

Wizard’s French Connection No. 2 erscheint nicht gefärbt und nicht kältefiltriert. Die 0,7L Flasche liegt bei 89,90 € (Grundpreis: 128,43 € / L). Samples verfügbar. Link zum Shop

“Sweet ‘N’ Fruity Vol 3”

8 Jahre | 59,4% | Moscatel Pasas Matured | 2016/2024

Achtung Genusspaket! Dies ist die zweite Cask Wizard Vollreifung in einem First Fill Moscatel Pasas Fass von Cesar Florido. “Pasas” ist die höchste Qualitätsstufe von Moscatel, quasi das Äquivalent vom französischen “Grand Cru” für verschiedene Produkte in bestimmten Anbauregionen. Er ist von den Aromen her einem hochwertigen PX Sherryfass nahe. Damit aber nicht genug: Zur Flaschenbestellung des Whiskys bekommt ihr gratis eine Flasche des Moscatel Pasas dazu (siehe Produktbild). So könnt ihr vergleichen, welche Aromen des Süßweines im veredelten Whisky wiederzufinden sind und bekommt gleichzeitig eine Vorstellung davon, wie dieser Moscatel der Königsklasse in Reinform schmeckt.

Des Weiteren handelt es sich um einen Single Malt Rye Whisky aus 100% gemälztem Roggen.

Nase: Wie bei der ersten Moscatel Pasas Abfüllung haben wir ein absolutes Sammelsurium aus dunklen, kernigen Früchten und Trauben in der Nase: Feigen, Pflaumen, Rosinen, Datteln, Brombeeren, Erdbeeren. Allerdings ist der Whisky dieses Mal nicht ganz so schwer, was auch mit dem jüngeren Alter zusammenhängt. Eine feine Würze schwingt mit: Geriebene Muskatnuss und Zimt – oder ist es der Rye? Die süßen Nuancen kommen in dieser Abfüllung deutlicher in den Vordergrund, wieder typisch Moscatel: Weingummi, Traubenzucker. Für seine 59,4% lässt sich der Whisky angenehm in tiefen Zügen verriechen, vom Alkohol merkt man nur wenig. Auf dem Handrücken Butter, Thymian und Honig. Schnuppert man am leeren Glas, fällt eine Kräuternote auf, wie von den Ricola-Bonbons, dann später Almdudler!

Gaumen: Sweet ‘n’ Fruity – Der Name ist Programm. Der Whisky hat zum einen eine intensive eigenständige Süße, zum anderen eine tolle Fruchtsüße. Naschkatzen werden es lieben. Wie auch in der ersten Abfüllung fällt die Moscatel Pasas Reifung durch die Kombination von klassischen PX und Moscatel Eindrücken auf. Man hat wieder eine bahnbrechende Süße, die einen Tick über dem liegt, was man von klassischen dunklen Sherry Reifungen gewohnt ist. Dann kommt aber die Sherry-Fruchtigkeit (Pflaumen, Rosinen, Datteln) dazu, die sehr an andere Cask Wizard PX Reifungen erinnert. Man kriegt quasi das beste von zwei Welten, aber entweder süßer als gewohnt, oder dunkel-fruchtiger als gewohnt. Der erste Schluck bringt ordentliche Power mit sich – da merkt man die 59,4%. Beim zweiten Schluck ist der Alkohol dagegen schon angenehmer, birgt aber immer noch Kraft. Wie immer gilt bei so vielen Prozenten: Die Zugabe von Wasser liegt im Ermessen des Genießers und ist hier natürlich eine Option! Wer ganz verrucht ist, kann auch den beiliegenden Moscatel zum Whisky tropfenweise hinzugeben. Für eventuell anfallende Zahnarztbesuche ist der Cask Wizard nicht verantwortlich!

Abgang: Lang. Die Süße wird nun durch leichte Röst- und Kaffeearomen ergänzt, denn spätestens hier wird sich der Charakter des Roggens offenbaren. Von der Gefälligkeit und dem Mundgefühl könnte man den Abgang wieder in die Richtung eines gereiften, guten, braunen Rums schicken. Reife Papaya fällt auf. Alle Aromen kleben spätestens nach dem zweiten Schluck überall im Mundraum fest, sodass man nach dem Trinken noch lange davon zehren kann. Man muss hierzu nicht viel schreiben, außer dass es sehr lecker ist. Du magst süß und fruchtig mit Power? Das hier ist dein Whisky.

Sweet ‘n’ Fruity Vol 3 erscheint nicht gefärbt und nicht kältefiltriert. Die 0,7L Flasche liegt bei 89,90 € (Grundpreis: 128,43 € / L). Samples verfügbar. Bei Flaschenkauf erfolgt Beilage einer gratis Flasche Moscatel (siehe Produktbild). Link zum Shop