Whiskymesse Rüsselsheim in diesem Jahr am 7. und 8. Februar

In nicht ganz 14 Tagen findet die Whiskymesse Rüsselsheim statt, und dies im Jahr 2025 bereits zum 14. Mal. Am 7. und 8. Februar lädt das Team hinter diesem Event in Festung Rüsselsheim, alle weiteren Informationen finden Sie auf der Website zur Messe sowie in der Pressemitteilung, die wir zur Whiskymesse Rüsselsheim vom Veranstalter erhalten haben:

Whiskymesse Rüsselsheim 2025 – Das erste Messe-Highlight des Jahres!

Am 7. und 8. Februar 2025 verwandelt sich die Rüsselsheimer Festung nun schon zum 14. Mal in ein Paradies für Whisky-Liebhaber. Zahlreiche Aussteller, darunter viele besondere unabhängige Abfüller, präsentieren eine beeindruckende Auswahl an Whiskys. Viele dieser Anbieter zeichnen sich durch stark limitierte Einzelfassabfüllungen aus, die echte Raritäten darstellen und besondere Genussmomente versprechen.

Die Messe bietet nicht nur eine großartige Gelegenheit, die Welt des Whiskys zu entdecken und zu genießen, sondern beeindruckt auch durch ihre besondere familiäre Atmosphäre. Ob Whisky-Kenner oder neugierige Einsteiger – hier kommen alle Besucher ins Gespräch, tauschen Erfahrungen aus und genießen gemeinsam die vielfältigen Angebote. Bei Interesse können natürlich auch Flaschen erworben werden.

Der Schwerpunkt liegt auf schottischen Abfüllungen, doch auch irische, deutsche, französische und amerikanische Whiskys sind vertreten. Besucher können sich auf seltene Raritäten, spannende Neuvorstellungen und exklusive Einblicke freuen. Daneben stellen sich auch einige Aussteller bei Tastings und Masterclasses vor.

Für das leibliche Wohl sorgt ein ausgewähltes kulinarisches Angebot. Im Keller stehen kalte Snacks bereit, während eine Grillstation im Hof herzhafte Speisen serviert. Dazu gibt es Guinness vom Fass und weitere Getränke, die das Angebot abrunden.

Details zur Messe

Termine: Freitag, 7. Februar 2025: 16:00–22:00 Uhr Samstag, 8. Februar 2025: 12:00–19:00 Uhr

Ort: Festung Rüsselsheim, Hauptmann-Scheuermann-Weg 6, 65428 Rüsselsheim am Main

Tickets: Eintrittskarten und Tasting-Tickets sind an der Tageskasse oder vorab online im Webshop unter www.whiskyforlife.de erhältlich.

Weitere Informationen und Kontakt:

Besuchen Sie www.whiskymesse-ruesselsheim.de für alle Details zu Ausstellern, Tastings und Programmpunkten.