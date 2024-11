Neu bei Kirsch Import: Signatory Vintage, Bimber Single Casks for Germany und Mars Spring Edition

Wie jede Woche kommen interessante neue Whiskys über Kirsch Import nach Deutschland – aus Schottland sind es diesmal drei Bottlings der Signatory Vintage Cask Strength Collection, die Abfüllungen #24, #25 und #26 der 100 Proof Edition von Signatory Vintage sowie zwei weitere aus der Signatory-Reihe in den kupferfarbenen Tuben. Aus England, von der Londoner Bimber Distillery, kommen drei Bimber Single Casks for Germany, und aus Japan stammt die Mars Spring Edition.

Hier haben wir alle Details der Neuheiten, die in Kürze im deutschen Fachhandel zu finden sein werden:

Single Casks & Preis-Leistungs-Tipps:

Signatory Vintage aus Kult-Brennereien & seltenen Fässern

Starke Fässer fassstark abgefüllt: die Cask Strength Collection von Signatory Vintage in der Zusammenfassung. Drei edle Dekanter sorgen zur Geschenksaison für kraftvollen Nachschub.

Der Longmorn 2012/2024 ist einer der wenigen Single Malts der Speyside-Brennerei. Die Rarität ruhte im klassischen Bourbonfass. Dem nicht-rauchigen Bunnahabhain 2004/2024 gönnte man dagegen ganze 20 Jahre im First Fill Oloroso Sherry Butt.



Auch der Inbegriff eines Speyside-Whiskys, der Glenlivet 2004/2024, profitierte fast zwei Jahrzehnte von den nussig-dunkelfruchtigen Eigenschaften dieses Fasstyps.

Longmorn 2012/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

12 Jahre

Dest.: 02/04/2012

Abgef.: 29/08/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr.: 919

233 Flaschen

57,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain 2004/2024

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

20 Jahre

Dest.: 14/04/2004

Abgef.: 29/08/2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 800190

510 Flaschen (insgesamt)

61,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenlivet 2004/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

19 Jahre

Dest.: 06/12/2004

Abgef.: 29/08/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 901369

580 Flaschen (insgesamt)

62,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Die Kurzform der Signatory Vintage 100 Proof Edition? Unabhängig abgefüllte Qualitätswhiskys von angemessenem Alter, die hohe Volumenprozente mit einem niedrigen Preis verbinden. Ihre vorteilhaften Eigenschaften demonstriert die Reihe jetzt mit drei Neuheiten.

Während der maritim-fruchtige Caol Ila 2015/2024 den Geschmack von Rauch-Fan trifft, stimmt der Speyside (M) 2011/2024 Anhänger einer gewissen Kult-Brennerei glücklich. Wer auf elegante Vanillenoten steht, wird mit dem Miltonduff 2015/2024 fündig.



Ebenfalls neu sind zwei Abfüllungen der rar gewordenen Signatory-Reihe in den kupferfarbenen Tuben. Ideal verhält sich dabei nicht nur die Trinkstärke der Single Malts, sondern auch der Preis zur Leistung.



Mit zartem Torfrauch, Heidekraut und Honig im Gepäck reiste der Whitlaw 2014/2024 ursprünglich von den Inseln an. Nach 14 Jahren in seltenen First Fill Bolgheri Wine Hogsheads trifft im Linkwood 2010/2024 florale Fruchtigkeit auf die dunkle Intensität des toskanischen Spitzenweins.

Caol Ila 2015/2024

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #26

9 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts, Bourbon Hogsheads

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Speyside (M) 2011/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #25

13 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Miltonduff 2015/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #24

8 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Whitlaw 2014/2024

Signatory Vintage Island Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest.: 09/2014

Abgef.: 09/2024

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Rechar Butts

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2010/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest.: 09/2010

Abgef.: 09/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bolgheri Wine Hogsheads

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Auf den Schultern von Giganten: Bimber Single Casks for Germany

Die Herstellung von Whisky steht in einer jahrhundertealten Tradition. Craft-Brennereien wie Bimber bauen auf die (Er-)Kenntnisse der Vergangenheit auf, um den Whisky der Zukunft zu kreieren. Zum Beispiel mit regionaler Single-Farm-Gerste, Gerstenmalz vom traditionellen Malzboden oder Washbacks aus der eigenen Küferei. Drei historischen Größen, deren Leistungen das Leben und Bewusstsein bis heute prägen, sind die Single Casks der Germany Edition 2024 gewidmet.

Das Bimber Bourbon Cask #402 ehrt eine der prägendsten Figuren der klassischen Musik: Ludwig van Beethoven. Seiner ausdrucksstarken Musik entsprechend, entfaltet der Whisky eine Symphonie an Aromen – von üppigen Früchten über Süße bis Gewürzen.



Schauspielerin Marlene Dietrich stand Modell für das Bimber Oloroso Cask #442. Die Komplexität ihrer legendären Darbietungen spiegelt der Whisky mit einer Fülle an Aromen von reifen, süßen Früchten wie Pflaumen, Kirschen und Feigen, einem Hauch von Gewürzen und erdigen Untertönen.



Mit dem Bimber Tawny Port Cask #304/8 ist nichts relativ: Das Single Cask ist eine Hommage an Albert Einstein, einen der einflussreichsten Wissenschaftler der Welt. Den tiefgreifenden Beiträgen des Genies würdig, entfaltet der Whisky ein vielschichtiges Profil, das vor saftiger Fruchtigkeit strotzt, die von reifen Beeren bis hin zu gedünsteten Obstgartenfrüchten reicht.

Bimber Bourbon Cask #402 (Ludwig)

Single Malt London Whisky

Germany Edition 2024: Shoulders of Giants

Herkunft: England, London

Fasstyp: Bourbon Cask

Fassnr.: 402

242 Flaschen

58,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bimber Oloroso Cask #442 (Marlene)

Single Malt London Whisky

Germany Edition 2024: Shoulders of Giants

Herkunft: England, London

Fasstyp: Oloroso Cask

Fassnr.: 442

285 Flaschen

58,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bimber Tawny Port Cask #304/8 (Albert)

Single Malt London Whisky

Germany Edition 2024: Shoulders of Giants

Herkunft: England, London

Fasstyp: Tawny Port Cask

Fassnr.: 304/8

252 Flaschen

58,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Frühlingsgefühle fürs ganze Jahr: Mars Spring Edition aus verschiedenen Klimazonen Japans

Von tropisch bis alpin: Mars Whiskys reifen in völlig verschiedenen Klimazonen Japans. In der Spring Edition sind alle drei Standorte des Unternehmens vertreten. Die limitierte Serie wird geziert von dem japanischen Frühlingssymbol schlechthin: der Kirschblüte. Bei einigen der verwendeten Fässer wurden darüber hinaus die Fassdeckel durch solche aus Kirschbaumholz ersetzt. Mars bietet so ein einzigartiges Trio, das das ganze Jahr über für Frühlingsgefühle sorgt.

Der Mars Komagatake – Japanese Spring Edition kombiniert amerikanische Eiche und mit Torfwhisky vorbelegte Sherry Casks zu einem komplexen Profil aus üppigen hellen und exotischen Früchten, Honig, Kakaopulver und Haselnüssen.



Feiner Rauch, exotische Früchte und Zartbitterschokolade vereinen sich nach Reifung in Bourbon, Sherry und Port Casks zum Mars Tsunuki – Japanese Spring Edition. Mit dem Blended Malt Japanese Whisky Mars Yakushima – Japanese Spring Edition kommt dagegen auf seine Kosten, wer saftig-tropische sowie salzig-maritime Einschläge mag.

Mars Komagatake – Japanese Spring Edition

Single Malt Japanese Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks, American White Oak Casks, Virgin Oak Casks, Peated Sherry Casks

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Mars Tsunuki – Japanese Spring Edition

Single Malt Japanese Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: First & Second Fill Bourbon Casks, Sherry Casks, Port Casks, Cherry Cask Heads

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Mars Yakushima – Japanese Spring Edition

Blended Malt Japanese Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: v.a. Bourbon Casks

49% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt