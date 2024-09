Neu bei Kirsch Import: Signatory Vintage Small Batch Edition #13 + #14 sowie Isle Raasay Single Casks

Fünf neue Abfüllungen aus Schottland finden an diesem Dienstag in den Neuheiten von Kirsch Import. Zwei neue Signatory Vintage Small Batches werden den deutschen Markt erreichen, und die Isle of Raasay Hebridean Distillers stellen in ihrer Na-Sia-Serie die Komponenten ihres Whiskys als Single Cask Bottlings in Fassstärke vor, die drei ungetorften aus First Fill Rye Whiskey Cask, Virgin Chinkapin Oak Cask und First Fill Bordeaux Red Wine Cask kommen jetzt zu uns.

Hier alle weiteren Information und Details, so wie wir sie von Kirsch Import erhalten haben

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kleine Auflagen – große Beliebtheit: Neue Small Batches von Signatory Vintage

Zwei neue Editionen unserer Small-Batch-Reihe führen in ein geheimnisvolles Speyside-Dörfchen und den äußersten Osten der Highlands. Von Kirsch Import exklusiv für den deutschen Markt entworfen, basiert die Serie auf Fässern, die wir gemeinsam mit unserem langjährigen Partner, dem unabhängigen Abfüller Signatory Vintage, auswählen. Die unverfälschten Erlebnisse sorgen bei erhöhter Trinkstärkevon 48,2% vol.für vollmundigen Genuss zu fairen Preisen.



Mit dem Secret Speyside (TAM) 2013 – 11 y.o. werfen wir eine unabhängige Perspektive auf eine Brennerei, die in ihrer vergleichsweise kurzen Geschichte bereits lange stillstand. Ihr geschmeidiger, milder Single Malt reifte elf Jahre lang in First Fill Hogsheads, die mit dem italienischen Spitzenwein Bolgheri vorbelegt waren.

Wer klassische Bourbon-Reifung bevorzugt, wird mit dem Glen Garioch 2011 – 12 y.o. fündig. Der Geheimtipp aus Oldmeldrum wurde aus der ausgezeichneten Gerste seiner Heimat gebrannt und hatte zwölf Jahre Zeit, um Noten von Vanilleeis, Orangenschokolade und Kokos zu entwickeln.

Secret Speyside (TAM) 2013 – 11 y.o.

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #13

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bolgheri Hogsheads

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Garioch 2011 – 12 y.o.

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #14

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

„Through the Ages” mit Raasay: Single Casks zeigen Pionierrezeptur in Reinform

In der Isle of Raasay Hebridean Distillers wird auf der kleinen Isle of Raasay erstmals legal Whisky gebrannt. Und: Der Single Malt der Pionier-Brennerei reift in einer für Schottland neuartigen Fasszusammensetzung. Das Rezept „Na Sia“ (gälisch für „die Sechs“) kombiniert getorfte und ungetorfte Rohbrände, die separat in je drei Fasstypen reifen: First Fill Rye Whiskey Casks, Virgin Chinkapin Oak Casks und First Fill Bordeaux Red Wine Casks.

Mit der Na-Sia-Serie macht Raasay alle zwei Jahre die sechs Komponenten des Rezepts als Single Casks zugänglich – die ungetorften Fässer in der ersten, die getorften in der zweiten Jahreshälfte. Für Whisky-Fans? Eine seltene Chance, mitzuerleben, wie sich der Hebriden-Malt weiterentwickelt.

Für das Unpeated Chinkapin Oak Single Cask werden die Fässer aus der nordamerikanischen Eichenart frisch verkohlt und geröstet. Diese Behandlung verleiht dem Single Malt schon früh eine satte Farbe und ein kräftiges, von süßem Toffee, dunklen Früchten und Ingwer geprägtes Aroma.



Das Unpeated First Fill Rye Whiskey Single Cask reifte in Fässern aus der Woodford Reserve Distillery in Kentucky, wo 53 Prozent Roggen in der Maische verwendet werden. Sie entwickeln spannende Pfeffer-, süße Gewürz- und Butterscotch-Noten im Raasay Single Malt.



In Rotweinfässern frisch von den „Châteaus“ im Südwesten Frankreichs reifte das Unpeated First Fill Bordeaux Red Wine Single Cask. Dabei entwickelten sich üppige Noten von dunklen Früchten und Trockenfrüchten, die sich harmonisch mit maritimen Einschlägen verbinden.

Isle of Raasay 2019/2024 Chinkapin Oak Cask– Unpeated

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Na Sia Single Cask Series

5 Jahre

Dest. 2019

Abgef. 06/2024

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill Chinkapin Oak Cask

Fassnr. 19/167

61,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Isle of Raasay 2019/2024 First Fill Rye Whiskey Cask– Unpeated

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Na Sia Single Cask Series

5 Jahre

Dest. 2019

Abgef. 06/2024

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill Rye Whiskey Cask

Fassnr. 19/266

61,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Isle of Raasay 2019/2024 First Fill Red Wine Cask– Unpeated

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Na Sia Single Cask Series

5 Jahre

Dest. 2019

Abgef. 06/2024

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill Bordeaux Red Wine Cask

Fassnr. 19/437

60,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert