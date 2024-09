Die US-Bourbon-Marke Angel’s Envy unterstützt in diesem September wieder in Zusammenarbeit mit der Stiftung Unternehmen Wald und 50 Partner-Bars regionale Projekte zur Wiederaufforstung von Mischwäldern und Renaturierung von Wiesen.

Mehr zur Kampagne #ToastTheTrees von Angel’s Envy Bourbon sowie eine Auswahl der teilnehmenden Bars finden Sie in der folgenden Presseinformation:

Von der Bar in den Wald:

Die Kampagne #ToastTheTrees von Angel’s Envy Bourbon verbindet Genuss mit Umweltschutz

Angel’s Envy, die US-Bourbon-Marke, die für ihre innovative Secondary Finishing-Reifetechnik bekannt ist, bringt ihr Umwelt-Engagement in diesem September wieder nach Deutschland. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Unternehmen Wald und 50 Partner-Bars unterstützt sie regionale Projekte zur Wiederaufforstung von Mischwäldern und Renaturierung von Wiesen.

Warum Bourbon und Natur zusammengehören

Jedes Jahr im September feiert Angel’s Envy (Bacardi) anlässlich des Bourbon Heritage Month die Initiative #ToastTheTrees, die verschiedene Umweltprojekte in internationalen Märkten unterstützt. Ziel ist es, die Erhaltung und Wiederaufforstung von Eichenwäldern zu fördern, die für die Herstellung von Bourbon-Fässern entscheidend sind. Außerdem soll mit der Pflanzung von einheimischen Bäumen in urbanen Gebieten zur nachhaltigen Stadtentwicklung und Verbesserung der Lebensqualität beigetragen werden. In Deutschland kooperiert die US-Bourbon-Marke in diesem Jahr mit der Stiftung Unternehmen Wald sowie einem Partner-Netzwerk aus 50 Bars.

Drinks, die etwas bewegen

Vom 01.09. bis 31.10.2024 können Bourbon- und Cocktail-Liebhaber an der Initiative teilnehmen und ganz einfach ihren Beitrag zu einem guten Zweck leisten, indem sie Angel’s Envy-Drinks in einer der teilnehmenden Bars bestellen. Für jeden verkauften Drink unterstützt Angel’s Envy ein Umweltprojekt in Deutschland mit €1. Einige Bars unterstützen die Kampagne zusätzlich in Eigeninitiative, indem sie pro verkauftem Aktionsdrink ebenfalls eine Spende an das Projekt leisten.

Direkter Aufruf zum Mitmachen

Um die Gäste auf das Projekt und die Ziele aufmerksam zu machen, werden in teilnehmenden Bars spezielle Menükarten mit den Aktionsdrinks verteilt. Über einen QR-Code gelangen die Gäste außerdem direkt zur Spendenseite von wald.de, wo sie selbst Spenden für das Pflanzprojekt leisten und somit über den Kauf von Drinks hinaus einen aktiven Beitrag leisten können.

#ToastTheTrees: Langfristiges Umwelt-Engagement

Die Initiative #ToastTheTrees, 2014 in Louisville, USA, ins Leben gerufen, ist eine jährliche Kampagne von Angel’s Envy. Sie spiegelt das Engagement der Marke für den Umweltschutz und den Erhalt wichtiger Ressourcen für kommende Generationen wider. Das Programm basiert auf der Idee, dass insbesondere Weiß-Eichen unverzichtbar für die Herstellung von Bourbon-Fässern sind – ohne sie gäbe es keinen Bourbon. Dieser ist heute ein bedeutender Wirtschaftsfaktor mit globalen Auswirkungen, der zahlreiche Sektoren von der Landwirtschaft bis zum Tourismus beeinflusst sowie eine wichtige Rolle im internationalen Handel spielt. Seit Gründung der Initiative hat Angel’s Envy gemeinsam mit verschiedenen Umweltorganisationen und Kooperationspartnern über 311.000 Bäume gepflanzt.



Auswahl der teilnehmenden Bars:

– Embury Bar, Frankfurt am Main

– Drinksmith Bar, Frankfurt am Main

– Bar Valentin, München

– Auroom, München

– Goldfisch Bar, Berlin

– George R, Berlin

– Lost My Voice Bar, Berlin

– Chiaro Bar im Hotel de Rome, Berlin

– PULS Restobar, Köln

– Zest and Spice Bar, Köln

– Bar Botanik im Wasserturm Hotel, Köln

– The Door, Karlsruhe

– Jigger & Spoon, Stuttgart

– Das Schwarze Schaf, Bamberg

– Brooklyn Burger Bar, Hamburg



