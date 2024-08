Whisky im Bild: Die Angel’s Envy Distillery in Louisville, Kentucky

Die Angel’s Envy Distillery in Kentucky war einer der Pioniere dabei, Bourbon durch Nachreifung in verschiedenen Fassarten eine neue Dimension zu verleihen. Ihre Abfüllungen sind auch bei uns in Europa erhältlich, sowohl die gefinishten Abfüllungen wie auch der klassische Bourbon.

Die Destillerie liegt in Louisville, Kentucky, nicht weit von der Rabbit Hole Distillery und dem Besucherzentrum der Heaven’s Door Distillery (über das wir gesondert noch ausführlich berichten werden) entfernt. Im Gegensatz zu Plätzen wie den Zentren von Evan Williams oder Old Forester auf der West Main Street ist die Angel’s Envy Distillery kein “Showroom”, sondern eine aktive und recht große Destillerie.

Hier ein Dutzend Bilder von der Angel’s Envy Distillery, die wir während unseres Aufenthalts in Kentucky im Juli geschossen haben: