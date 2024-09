Happy birthday, Serge! Zur Feier des Tages: 4x Highland Park

Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch aus der Redaktion an Serge Valentin, der heute Geburtstag feiert. Here’s a cake for you, Serge!

Serge macht sich zu seinem Jubeltag selbst ein kleines Geschenk und verkostet nämlich vier Abfüllungen der Destillerie Highland Park. Und weil man sich zum Geburtstag selbst nichts Durchschnittliches schenkt, findet man unter den vier Abfüllungen gleich drei, die weit über den 90 Punkten liegen, eine Punktezahl, die schon die Kategorie “ausgezeichnet” einläutet.

Auch der Highland Park 1970 von Duncan Taylor aus der Rarest Collection, über den wir hier vor etwas mehr als einer Woche berichteten, ist dabei – und er ist der Sieger unter lauter Siegern.

Werfen wir also einen Blick auf die Abfüllungen der Verkostung, wie üblich als Tabelle:

Abfüllung Punkte

Highland Park 15 yo 1964/1979 (86.8 US proof, Averys for Corti Brothers, 75cl) 93 Highland Park 1988/2023 ‘Vintage Release’ (43.8%, OB, bourbon hogsheads and European oak, 625 bottles) 92 Highland Park 54 yo 1970/2024 (42%, Duncan Taylor, Rarest Collection, Accolade, sherry oak cask, cask #3254, 158 decanters) 94 Highland Park 18 yo 2004/2022 (59.7%, Ferg & Harris, oloroso cask finish, cask #4689, 285 bottles) 88