Timorous Beastie bringt neue Abfüllung in der Cheese Cellar Collection – mit Madeira Finish

Der Highland Blended Malt Timorous Beastie kommt mit einer neuen Abfüllung aus der Cheese Cellar Collection auf den Markt – auch in Deutschland. Der Timorous Beastie ‘Madeira Edition’ wird um ca. 70 Euro in Kürze im Handel zu finden sein und zeichnet sich, wie der Name schon sagt, durch ein Finish in Madeira Casks aus. Weltweit ist die neue Abfüllung auf 4.000 Flaschen limitiert.

Hier alle Infos dazu – jetzt in der deutschen Übersetzung des deutschen Importeuers Rising Brands:

Timorous Beastie Madeira Cask Finish als zweite Auskopplung der Cheese Cellar Collection des Highland Malts veröffentlicht



Hat hier jemand Käse gesagt?

Glasgow/ Nürnberg, 12.04.2024 Douglas Laing & Co. veröffentlicht heute die zweite Abfüllung der Timorous Beastie Cheese Cellar Collection. Innerhalb dieser Kollektion durfte der preisgekrönte Highland Malt in speziell ausgewählten Fässern reifen, um das ultimative Geschmackserlebnis zu kreieren in Kombination mit handwerklich hergestellten Käsesorten.

Die zweite Auskopplung der Reihe reifte in Madeirafässern aus sonnigeren Klimazonen und bietet „eine unvergleichliche Geschmackstiefe und Komplexität für den ohnehin schon beeindruckenden Whisky“. Die Verkostungsnotizen sind wie folgt:



„In der Nase starten Noten von reifem Obst, süßem Honig und gerösteten Mandeln umspielt von sanften floralen Aromen. Am Gaumen sorgen karamellisierte Äpfel, Toffee und saftige Pflaumen für ein angenehm vollmundiges Mundgefühl. Der Abgang ist eine Symphonie von Vanille und Orangenmarmelade, welche für ein schöne Wärme sorgt.“



Die perfekte Käsekombination für diese Neuerscheinung ist

„Gruyère aufgrund der komplementären Aromen, der kontrastreichen Texturen und der ausgewogenen Intensität. Die Noten des Whiskys von Trockenfrüchten und Karamell harmonieren perfekt mit der nussigen Süße des Käses, so dass jedes Element zur Geltung kommt, ohne das andere zu überlagern.“

Die Timorous Beastie Madeira Cask Edition wird in der gleichen hohen schwarzen Flasche wie die erste Version abgefüllt und und zeigt das charakteristische Mäuschen in grüner Farbe, sowie eine hochwertige Goldfolienveredelung und ein waldgrünes Wachssiegel. Sie kann außerdem mit einem hochwertigen, folierten Neckhanger aufwarten, worauf weitere Informationen über das Geschmacksprofil und die „Cheese Cellar“-Kollektion zu finden sind.

Abgefüllt mit 48% Vol. und ohne Färbung oder Kältefiltration, bleibt diese Abfüllung der Philosophie der Familie Douglas Laing treu, Scotch Whisky „so natürlich wie möglich“ anzubieten.

Scott Morrison, Timorous Beastie Brand Manager, kommentierte die neue Abfüllung wie folgt:

„Wir sind begeistert, das neueste Juwel in unserer Cheese Cellar Collection zu enthüllen. Mit unserem kultigen Highland Blended Malt, der in exquisiten Madeirafässern gereift ist, verkörpert diese einzigartige Abfüllung die perfekte Harmonie von Tradition und Innovation und bietet Kennern eine sensorische Reise wie keine andere.“



Die neue Abfüllung ist streng limitiert auf nur 4.000 Flaschen weltweit. Timorous Beastie ‚Madeira Edition‘ wird voraussichtlich zu einem Preis von €70,00 im Handel erhältlich sein.