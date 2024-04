TTB-Neuheit: Clydeside Napier (Sherry Cask Matured)

Eine neue Abfüllung aus der Clydeside Distillery in Glasgow wird wohl in Kürze das Licht der Welt erblicken: Laut einem Eintrag in der us-amerikanischen TTB-Datenbank ist der Clydeside Napier ein sechs Jahre alter Whisky, der mit 100% schottischer Gerste und Wasser aus Loch Katrine gebrannt wurde, um dann die vollen sechs Jahre in Oloroso Sherry Fässern zu reifen.

Geschmacklich soll der Clydeside Napier (wohl nach der nahegelegenen Napier Road benannt) in der Nase wilde Erdbeeren, mit Anklängen von Passionsfrucht und Rose bieten. Am Gaumen dann rote Kirschen, danach ein wärmend würziges Finish mit Nelken und Ingwer.

Eine Angabe des Alkoholgehalts konnten wir auf dem Label nicht finden, wohl aber einen Hinweis, dass der Clydeside Napier nicht kühlfiltriert wurde:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.