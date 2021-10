Exklusiv zum Start des Clydeside Stobcross: Videointerview mit Andrew Morrison & Alistair McDonald

- Werbung -

Heute um 12 Uhr unserer Zeit hat die Clydeside Distillery in den Glasgower Docks ihren ersten Whisky veröffentlicht – den Clydeside Stobcross, einen mittlerweile fast vier Jahre alten Lowland Whisky, der pandemiebedingt eben noch einige Monate zusätzlich in den Fässern reifen durfte.

Der Clydeside Stobcross ist mit 46% vol. abgefüllt und in einer Mischung aus amerikanischen und europäischen Eichenfässern gereift. Für ihn wurde nur Gerste von sieben Vertragsfarmen verwendet. Er bietet florale Aromen in der Nase, Süße und tropische Früchte. Am Gaumen zeigt er Gartenfrüchte und einen Hauch von weißem Pfeffer. In unserem Gespräch sagt Distillery Manager Alistair McDonald außerdem, der Clydeside Stobcross böte einen unerwartet langen Abgang.

Es gibt den Clydeside Stobcross bereits in der Destillerie und in deren Webshop zu kaufen, zum Preis von 45 Pfund. Nach Deutschland kommt der Clydeside Stobcross natürlich auch, allerdings durch den Brexit bedingt mit einigen Wochen Verspätung. Importeur in Deutschland ist Alba Import.

Wir haben diese Erstveröffentlichung zum Anlass genommen, mit dem Operations Director Andrew Morrison und dem Distillery Manager Alistair McDonalds, der schon vor über 30 Jahren seine Karriere in einer Morrison-Destillerie (Bowmore) begonnen hat, in einem Videointerview über die Destillerie und den ersten Whisky aus ihr zu befragen. Ein Gespräch, das so interessant war, dass aus den avisierten 10-15 Minuten fast eine halbe Stunde geworden ist.

Erfahren Sie im Interview mehr über die Brennerei, die Gedanken hinter dem ersten Whisky, mit welchen Dingen man sich von den anderen Brennereien abzusetzen gedenkt und was für die Zukunft geplant ist – obenstehend hier oder auf Youtube in unserem Kanal.