PR: Timorous Beastie „Meet the Beast” Limited Edition in Fassstärke veröffentlicht

Ab diesem Monat gibt es Timorous Beastie, welches in Douglas Laing & Co’s Scotch Whisky Reihe Remarkable Regional Malts die Highlands repräsentiert, auch in Fassstärke. Timorous Beastie „Meet the Beast“ Cask Strength Limited Edition heißt diese neue, limitierte Abfüllung, die uns das Bremer Spirituosen Contor in der heutigen Presseaussendung vorstellt:

Douglas Laing lässt das Biest von der Leine…

Timorous Beastie „Meet the Beast” Limited Edition in Fassstärke veröffentlicht

Bremen, 18. Mai 2021. Douglas Laing & Co, das schottische Familienunternehmen und Schöpfer der Scotch Whisky Reihe der „Remarkable Regional Malts“, bringt heute mit Timorous Beastie „Meet the Beast“ eine limitierte Abfüllung des Highland Blended Malts auf den Markt.

IMOROUS BEASTIE MEET THE BEAST in der 0,7-Liter-Flasche; 54,9 % Vol.; UVP: 47,99 Euro

Abgefüllt mit einer natürlichen Fassstärke von 54,9% und ausschließlich in ehemaligen amerikanischen Bourbon-Fässern gereift, lässt das „Biest“ die Muskeln spielen.

Die dunkle Flasche mit roter Kapsel und Premium-Tube unterstreicht durch die markante Aufmachung den kräftigen Charakter des Whiskys, ergänzt durch leuchtend-rote Farbakzente. Mit Geschmacksnoten wie komplexer Eiche, buttrigem Gebäck und reichen Gewürzen soll Timorous Beastie Meet the Beast „einen abenteuerlustigen Whiskytrinker mit einem Appetit auf große Aromen“ ansprechen.

Cara Laing, Marketingdirector in ihrem Familienunternehmen, sagte:

„Der originale Timorous Beastie mag niedlich und unscheinbar aussehen, aber der Spirit im Inneren ist ein ernsthaft glaubwürdiger Highland Malt, der in hoher Alkoholstärke und ohne Farbstoffe oder Kältefiltration abgefüllt wurde. Unsere neue limitierte Edition „Meet the Beast“ soll die wilde Seite von Timorous Beastie entfesseln und steht im Einklang mit der Neupositionierung der Kernmarke, die darauf abzielt, die Verbraucher durch eine hochwertige, glaubwürdige Botschaft mit einer kämpferischen Note zu begeistern. Es ist wahr, was man sagt – beware of the quiet ones!“

Der auf nur 3.600 Flaschen limitierte Timorous Beastie Meet the Beast ist ab Mai 2021 weltweit bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

Tastingnotes:

In der Nase erwartet Sie ein wahres Feuerwerk von süßer Vanille, komplexer Eiche und heimischen Früchten. Das kleine Kraftpaket überzeugt mit wunderbaren Noten von Zuckerwatte, cremigem Honig und buttrigem Gebäck, die zu einem langen und warmen Abgang führen, der gar nicht Enden möchte.