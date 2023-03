Ein neuer, interessanter irischer Whiskey kommt nun über irish-whiskeys.de nach Deutschland: Lost Irish – aus sechs Fasstypen und drei unterschiedlichen Whiskey-Stilen komponiert, zeigt er geschmacklich ein sehr komplexes Profil. Alle Infos zum Lost Irish, sowie auch die Bezugsmöglichkeiten, in der nachfolgenden Presseaussendung:

Neu: Lost Irish kommt nach Deutschland – aus Irland für die Welt

Mit Lost Irish kommt jetzt ganz neu ein Whiskey nach Deutschland, der buchstäblich in der Welt zuhause ist. Dabei bringt er Einflüsse von allen sechs Kontinenten mit ohne dabei seine irischen Ursprünge zu vergessen. Denn Lost Irish vereint nicht nur sechs unterschiedliche Fassarten, sondern zugleich auch drei irische Whiskey-Stile in sich. Dies resultiert in einer höchst komplexen Komposition.

Lost Irish: Einflüsse von sechs Kontinenten und drei Whiskey-Stilen

“In der Zusammensetzung von Lost Irish befinden sich sowohl irischer Pot Still Whiskey als auch Single Malt und Single Grain Whiskeys”,

berichtet Mareike Spitzer von Importeur Irish-Whiskeys.de. Somit bringt der unabhängige Blend die drei wichtigsten Stile Irlands zusammen. “Irland pur,” so Mareike Spitzer weiter.

Jedoch in den Augen der Hersteller liegt Irlands wahre Seele nicht ausschließlich auf der Grünen Insel. Viel mehr haben sich Iren über die letzten zweihundert Jahre nahezu weltweit ein neues Zuhause geschaffen. Lost Irish sammelt nun die Einflüsse von allen Kontinenten ein um diese globale, irische Community zu reflektieren.

“Für Lost Irish kamen insgesamt sechs unterschiedliche Fässer zur Verwendung. Jeweils ein Fass je Kontinent”,

erklärt Importeurin Mareike Spitzer. Hierbei handelt es sich um südafrikanische Brandyfässer, europäische Sherryfässer, australische Tawny-Portweinfässer, kolumbianische Rumfässer, japanische Mizunara-Eichenfässer und schließlich amerikanische Bourbonfässer.

Aus Irland für die Welt

Das Ergebnis überrascht. Denn hinter dem umfangreichen Fassausbau und der Zusammensetzung dreier Whiskey-Stile steckt kein PR-Stunt. Vielmehr gelang es dem Team hinter Lost Irish durch smarte Kombination der verschiedenen Stile und Fasseinflüsse ein äußerst vieldimensionierte Geschmacksspektrum zu kreieren. Darin ergänzen sich Aromen aus hochwertigen Spirituosen und guten Fässern zu einem ausgezeichneten Whiskey.

Mareike Spitzer kommentiert:

“Der Grain-Anteil gibt dem Whiskey eine süße Leichtigkeit, der Malt steuert Fruchtnoten bei. Hinzu kommt eine cremige Würze aus dem Pot Still Whiskey. Die Fässer, jedes für sich, fügen eine maximale Geschmackinstensität hinzu.”

Die 40 Prozent Alkoholvolumen unterstreichen die allgemeine Milde mit der dieser dreifach destillierte Whiskey auftritt. Wer deshalb aber jetzt einen “typisch irischen” Whiskey erwartet, wird sich täuschen. “Dafür ist Lost Irish deutlich zu komplex”, sagt Mareike Spitzer. Lost Irish ist ab sofort deutschlandweit im gut sortierten Fach-Einzelhandel und online erhältlich.