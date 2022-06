Kirsch Import bringt Nc’nean Organic Single Malt Batch 15, Signatory Vintage Glen Spey 2011/2022, Neues der Nyborg Distillery

Batch 15 des Nc’nean Organic Single Malt Scotch Whisky ist soeben in Deutschland eingetroffen, ebenso wie ein neuer Glen Spey von Signatory. Zudem finden sich nun die Whiskys der dänischen Nyborg Distillery im Portfolio des Importeurs. Alle Whiskys werden sehr bald bei Ihrem Händler zu finden sein – wir haben für Sie schon jetzt alle Infos dazu:

Wegweisender Whisky: Nc’nean Organic Single Malt Scotch mit neuem Batch

Nc’nean blickt voraus in die Zukunft der Whiskywelt. Der Organic Single Malt entsteht aus biologisch angebauter schottischer Gerste in einer Destillerie, die zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Abgefüllt wird er in die erste 100%ig recycelte Klarglasflasche Großbritanniens. „Made by nature, not by rules“ lautet entsprechend das Motto einer der wenigen frauengeführten Whisky-Brennereien der Welt.



Letztes Jahr erreichte Nc’nean als erste britische Destillerie Netto-Null-Emissionen für ihre Produktion – dieses Jahr wurde die Brennerei in den Rang der B-Corp-Unternehmen aufgenommen. Die Zertifizierung wird an Unternehmen vergeben, die extrem hohe Sozial- und Umweltstandards erfüllen und sich damit für Ziele engagieren, die über das reine Geldverdienen hinausgehen.



Nc’nean Organic Single Malt Scotch Whisky reift an der Küste der Halbinsel Morvern in Bourbon Casks und STR-Weinfässern (STR = „scraped“ oder „shaved“, „toasted“, „recharred“). Wie seine Vorgänger entwickelt auch Batch 15 sein volles Aroma aus Zitrusfrüchten, Pfirsich, Aprikose und Gewürzen in nur drei Jahren. Weich und unkompliziert, spricht der Bio-Whisky erfahrene Genießer und Whisky-Entdecker an.

Organic Single Malt Scotch Whisky Batch 15

Nc’nean



3 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Casks, STR-Weinfässer

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Goldiger Genuss: Der neue Signatory Vintage Glen Spey 2011/2022

1988 gründete Andrew Symington die Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. Heute lagern mehr als 10.000 Hogsheads, Butts und Co. im kleine Örtchen Pitlochry. Die exklusiven Abfüllungen eines der erfolgreichsten unabhängigen „Bottlers“ Schottlands sind nicht mehr aus den Regalen von Whiskyfans wegzudenken. In limitierter Stückzahl aus wenigen Fässern vermählt, kommen sie in Reihen auf den Markt – wie der Signatory Un-Chillfiltered Range.



Bei idealer Trinkstärke von 46% vol. werden die Whiskys der beliebten Serie nicht kühlfiltriert. Das Resultat: Sie behalten ihr volles Aroma und ermöglichen vielfältigere Geschmackserlebnisse. Um dies zu belegen, tritt in dieser Woche der Glen Spey 2011/2022 an. Um seinen Herkunftsort werden Spukgeschichten gesponnen. Fakt ist: Der noch eher unbekannte Speyside Single Malt Scotch reifte 10 Jahre lang in First Use Hogsheads und fließt mit einem ansprechenden Goldton in die Gläser anspruchsvoller Genießer.

Glen Spey 2011/2022

Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky



10 Jahre

Dest. 01/06/2011

Abgef. 22/04/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Use Hogsheads

Fassnr. 802462 & 802463

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Islay Sherry Puncheon & Danish Oak: Komplexe Bio-Whiskys der Nyborg Distillery

An der Ostküste der Insel Fünen ist mit der Nyborg Distillery eine der größten Destillerien Dänemarks zu Hause. Aus dem Grundwasser der Insel, biologisch angebauter Gerste der Region (Schloss Holckenhavn) und zum Teil unerwarteten Fasstypen entsteht hier der biozertifizierte Isle of Fionia Single Malt Whisky.



Die stets unverfälschte Range verbindet Tradition und Innovation. Isle of Fionia Little Isle ist ein runder, milder Whisky mit Fruchtnoten, der neben klassischen Bourbon- auch in Portweinfässern und den auf Jim Swan zurückgehenden STR Casks reift.

Spannend: Isle of Fionia Ardor Danish Oak lagert zum Teil in Fässern aus dänischer Eiche. Das 140 bis 200 Jahre alte Holz ergänzt Frucht und Vanille aus der amerikanischen Eiche um Würze und Tiefe.

Isle of Fionia – Little Isle

Danish Organic Single Malt Whisky



3-4 Jahre

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: Bourbon Casks, STR Casks, Port Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Isle of Fionia – Ardor – Danish Oak

Danish Organic Single Malt Whisky



Herkunft: Dänemark

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks, Refill Caroni Rum Barrel, Virgin Danish Oak Barriques

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Den Innovationsgeist der Nyborg Distillery spiegelt v.a. die Adventurous-Spirit-Reihe. Keine zwei Abfüllungen sind gleich, und nur spezielle Fässer werden Teil der Reihe. Ultimate Splendour ist die vollmundige, weiche und komplexe dritte Abfüllung eines Oloroso-Fasses, das im September 2019 befüllt wurde. Davor reifte der Whisky einige Jahre in portugiesischen STR-Weinfässern.

Isle of Fionia 10 y.o. ist die älteste Abfüllung der Brennerei. Der Single Malt ruhte in einem raren Islay Sherry Puncheon – und wandelte sich in 10 Jahren vom ungetorften Whisky zur Empfehlung für neugierige Rauchfans.

Isle of Fionia – Ultimate Splendour Iberian Beauty Part III

Adventurous Spirit

Danish Organic Single Malt Whisky



5 Jahre

Dest. 12/2016

Abgef. 12/2021

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: STR Casks, Oloroso Sherry Cask (Finish)

212 Flaschen (insgesamt)

51% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Isle of Fionia 10 y.o.

Adventurous Spirit

Danish Organic Single Malt Whisky



10 Jahre

Dest. 11/2010

Abgef. 12/2020

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: Refilled Islay Sherry Puncheon

298 Flaschen (insgesamt)

59,9% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt