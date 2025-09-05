Freitag, 05. September 2025, 10:20:07
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei aus Glen Spey

11 und 14 Jahre alt sind die beiden unabhängig abgefüllten Whiskys aus Glen Spey - und beide werden sehr gut bewertet

Wieder einmal widmet sich Serge Valentin in einer Verkostung einer Destillerie, die gefühlt jährlich genau null Pfund in Marketing investiert. Diesmal handelt es sich dabei um Glen Spey, eine Brennerei, deren Malt das Backbone von J&B bildet und damit eher auf der leichten Seite beheimatet sein sollte.

Die beiden unabhängig abgefüllten Bottlings können dabei Serge in der Verkostung überzeugen – mit der Kombination aus Qualität und Zugäglichkeit:

AbfüllungPunkte

Glen Spey 11 yo 2013/2025 (57.7%, James Eadie, Cask Finish, cask #373070, 221 bottles)87
Glen Spey 14 yo 2010/2025 (57.5%, Single Cask Nation, 1st fill American oak oloroso hogshead)87
Glen Spey – Bild von Lars Pechmann

