The Caskhound mit limitierter Abfüllung in Köpenick: Sanfter Rauch & feine Sherrywürze

Tilo Schnabel aka The Caskhound sieht man oft auf deutschen Messen – und es lohnt sich dabei immer wieder, an seinem Stand vorbeizuschauen, denn meist hat er eine besondere Messeabfüllung im Gepäck. So auch am Köpenicker Whiskyfest – diesmal ist es ein junger, getorfter Lowlander, der aus einem Refill Sherry Quarter Cask stammt.

Mehr zur Messeabfüllung nachfolgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Sanfter Rauch & feine Sherrywürze: THE CASKHOUND mit limitierter Abfüllung in Köpenick

Die legendäre „Whiskyspürnase“ Tilo Schnabel alias THE CASKHOUND ist auch in diesem Jahr wieder beim KÖPENICKER WHISKYFEST dabei – entspannt, nahbar und mit jeder Menge leckerer Tropfen im Gepäck!

Gefeiert wird am 5. und 6. September 2025 in der Altstadt Köpenick, im Inselgarten der „freiheit fünfzehn“, direkt an der Spree. Die Messe ist bekannt für ihren bodenständigen, entschleunigten Mix aus Fachsimpeln, Probieren und Draußen-Atmosphäre: regionale bis internationale Aussteller, kurze Wege, lockerer Ton, Blick aufs Wasser – genau der Rahmen, in dem Tilo Schnabel seit Jahren gern „Hallo“ sagt und seine Abfüllungen präsentiert.

Limitiertes Messe-Bottling: LINGDARROCH – Peated Lowland Single Malt

Fürs Köpenicker Whiskypublikum hat Tilo eine limitierte Messeabfüllung dabei: LINGDARROCH, ein rauchiger Single Malt Whisky aus den Lowlands, mit gerade einmal drei Jahren auf dem Fassbuckel.

Trotz seiner Jugend überrascht der Whisky mit einer für sein Alter erstaunlich harmonischen Kombination aus sanftem Rauch, umhüllt von cremiger Fruchtigkeit, Toffee und feinwürzigen Sherry-Noten.

Das Refill Sherry Quarter Cask hat hier ganze Arbeit geleistet – der Malt ist frisch, ausgewogen und charaktervoll, und die angenehmen 55,2 % Vol. sind so fein eingebunden, dass der Whisky deutlich reifer & komplexer wirkt, als es sein Alter vermuten lässt. Chapeau!

Die genaue Herkunft des Tropfens darf übrigens nicht verraten werden – doch Kenner wissen um den besonderen Charakter der Malts der südlichsten Brennerei Schottlands …

Die Abfüllung geht mit nur 36 Flaschen an den Start – da heißt es schnell sein!

KÖPENICKER WHISKYFEST – MESSE BOTTLING: LINGDARROCH

Peated Lowland Single Malt Scotch Whisky

3 Jahre alt (Distilled: 10/03/2022 • Bottled: 23/06/2025) • 55,2 % Vol.

Matured in a Refill Ex-Deanston Sherry Quarter Cask

Non Chillfiltered • Natural Color • Cask Strength

Auflage: 36 Flaschen à 0,5 l • Messepreis: 40,00 Euro

Am Stand von THE CASKHOUND gibt’s wie gewohnt spannende Whiskys und viel Leidenschaft: Tilo Schnabel freut sich auf gute Gespräche, einen offenen Austausch und darauf, seine neuesten Entdeckungen einzuschenken. Wer neugierig ist und gern etwas Besonderes probiert, ist hier genau richtig!

Wenn Sie mehr über unsere Produkte erfahren wollen, besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.