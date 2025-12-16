Dienstag, 16. Dezember 2025, 21:49:31
Suche
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei aus Glen Grant im Alter von 30 und 59 Jahren

Beide Abfüllungen stammen aus dem Jahr 2025 - und werden von Serge Valentin mit sehr viel Lob bedacht

Gut gereifte Whiskys aus Glen Grant haben unbestreitbar eine besondere Qualität – der Whisky der Destillerie scheint sich für lange Lagerung besonders gut zu eignen. Das beweisen auch die beiden Bottlings, die Serge Valentin heute verkostet – 30 und 59 Jahre alt. Sie sind beide in diesem Jahr erschienen – und beide erhalten in der Verkostung 90 Punkte und mehr.

AbfüllungPunkte

Glen Grant 30 yo 1994-1995/2025 (46.8%, Decadent Drinks, WhiskyLand, barrels, 360 bottles)90
Glen Grant 59 yo 1966/2025 (51.1%, Gordon & MacPhail, Year of the Fire Horse, refill sherry hogshead, 88 bottles)92
By S8z11 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12115254

-Werbung-
Vorheriger Artikel
ESK-SPIRITS bringt zwei neue Bottlings

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH