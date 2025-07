Serge verkostet: Grains, neun an der Zahl

Grain Whisky, also Whisky aus verschiedensten Getreidearten (meist Mais), der auf kontiunierlichen Stills gebrannt wurde (und normalerweise Füllstoff für Blends ist), kann, wenn er in passenden Fässern ausreichend gereift ist, eine sehr gute Sache sein. Und: In der Regel ist er auch deutlich günstiger als Single Malt im gleichen Alter zu haben. Man muss nur ein Faible für die eher süßere Art von Whisky haben, die oft auch Noten von Kokos und exotischen Früchten bietet.

Serge hat heute neun dieser Grains in seiner Verkostung, und bis auf einen, der knapp unter 80 Punkten bleibt, können alle gute bis sehr gute Wertungen für sich verbuchen.

Hier unsere Tabelle zur Verkostung:

Abfüllung Punkte

Girvan 33 yo 1991/2024 (46.0%, Cadenhead, Original Collection, barrels) 78 North British 32 yo 1991/2024 (46.6%, Whisky for Leiden, first fill bourbon, cask #264532, 185 bottles) 83 Invergordon 18 yo 2006/2024 (62.3%, Wilson & Morgan, sherry, cask #446) 88 Butterscotch & Vanilla & Toast & a Generation 30 yo (40%, Atom Brands, blended grain, +/-2023) 84 Compass Box ‘Hedonism 2024’ (43%, Compass Box, blended grain, 1st fill bourbon barrel, 7746 bottles) 82 Strathclyde 20 yo (52.9%, James Eadie, Distilleries of Great Britain & Ireland, 1st and 2nd fill marsala hogsheads, 364 bottles) 84 Girvan 9 yo 2015/2024 (59.3%, Single Cask Nation, 1st fill bourbon hogshead finish, cask #193413, 280 bottles) 85 Strathclyde 34 yo 1989/2023 (51.1%, Cadenhead, Authentic Collection, oloroso hogshead finish, 366 bottles) 80 Port Dundas 24 yo 1999/2024 (51.8%, Whisky Age, hogshead, cask #711825, 247 bottles) 86