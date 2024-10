Der „Global Bar Exchange“ von Woodford Reserve geht in die zweite Runde!

Wie im vergangenen Jahr findet zum Old Fashioned Month der weltweite Austausch einflussreicher, führender Barkeeper statt. In Deutschland nimmt die Berliner Bar Green Door teil, sie erwartet am 24. Oktober die Alice Bar aus Seoul.

Mehr hierzu finden Sie in der Presseaussendung von Brown-Forman Deutschland:

Brown-Forman geht mit dem Woodford Reserve „Global Bar Exchange“ in die zweite Runde

Hamburg, 21. Oktober 2024 – Woodford Reserve, der weltweit meistverkaufte amerikanische Super-Premium-Whiskey, setzt den „Global Bar Exchange“ fort. Er soll einflussreiche Bar-PartnerInnen in 13 internationalen Märkten inspirieren und miteinander verbinden.

Der „Global Bar Exchange“ findet ab sofort bis November 2024 statt und führt einflussreiche, führende Barkeeper aus der ganzen Welt zusammen. Die TeilnehmerInnen werden mit einer anderen weltweit angesehenen Bar zusammengebracht, bevor sie durch ein kuratiertes kulturelles Programm in die “geschmackliche Welt” ihrer Partnerstadt eintauchen. Sie werden dazu inspiriert, sensorische Woodford Reserve Old-Fashioned-Cocktails zu kreieren, die auf den Aromen, Geschichten und Erfahrungen ihres Besuchs in der Partnerstadt basieren, bevor sie ihre Erfahrung mit einer gemeinsamen Gastschicht in der jeweiligen Gastbar abrunden.

Im November 2023 startete Brown-Forman erstmals das Woodford Reserve „Global Bar Exchange“ Programm mit einflussreichen BarpartnerInnen und Talenten aus acht internationalen Städten – London, Paris, Athen, Berlin, Amsterdam, Sydney, Singapur und Tokio. Nach der erfolgreichen ersten Auflage wird es 2024 fortgesetzt, erweitert um fünf weitere Schlüsselstädte: Toronto, Rio de Janeiro, Shanghai, Seoul und Florenz. Für die australische Etappe der diesjährigen Veranstaltung wird Sydney durch Melbourne ersetzt.

Globale Social Media Kampagne

Das „Global Bar Exchange“ Programm wird von einer luxuriösen, vom Lebensstil inspirierten Social-Media-Kampagne begleitet, bei der die Woodford Reserve-Flasche um die Welt und in jede der teilnehmenden Städte reist.

Nidal Ramini, Advocacy Director Europe and Emerging International, Brown-Forman:

„Da in diesem Jahr mehrere neue Märkte hinzukommen, verspricht das „Global Bar Exchange“ Programm 2024 noch größer und besser zu werden als unsere erste Runde. Wir setzen den Aufbau langfristiger Partnerschaften zwischen Woodford Reserve und modernen Gastronomie-ExpertInnen auf der ganzen Welt fort.”

Woodford Reserve unterstützt seit jeher die moderne Bar-Community und strebt mit dem „Global Bar Exchange“ Programm einen gehobenen und intensiven kulturellen Austausch zwischen den teilnehmenden Barkeepern an. Talente werden präsentiert und Gespräche und der Austausch von Ideen mit KollegInnen aus aller Welt gefördert.

Auftakt zum Old Fashioned Month

Der „Global Bar Exchange“ bietet den perfekten Einstieg in den Woodford Reserve Old Fashioned Month, der wieder im November stattfindet. Er wurde erstmals 2015 ins Leben gerufen und ist eine globale Kampagne, die Barkeeper und Gäste in Bars und Restaurants auf der ganzen Welt dazu einlädt, den Cocktailklassiker Old Fashioned zu feiern.

In Deutschland nimmt die Berliner Bar Green Door am „Global Bar Exchange“ teil. Sie wurde frisch bei den Mixology Bar Awards 2025 mit der von Woodford Reserve gesponserten Auszeichnung “Bar des Jahres Deutschland” gekrönt.

Zu Gast: Alice Bar aus Seoul am 24. Oktober 2024 ab 19 Uhr

Gastgeber: Maria Gorbatschowa & Natalie van Wyk

Diese Bar im Stil einer Speakeasy-Bar mit ihrer ikonischen grünen Tür und der langen amerikanischen Bar ist vor allem für ihre wunderschön ausgefallene Einrichtung und natürlich für ihre großartige Auswahl an klassischen und einzigartigen Cocktails bekannt.