Neues warehouse für Benromach

Das in Elgin beheimatete Familienunternehmen Gordon & MacPhail benötigt mehr Lagerfläche für ihre Destillerie Benromach, um der starken Nachfrage nach ihren Abfüllungen gerecht zu werden. Für ein neues whisky warehouse nahe der Brennerei investiert Gordon & MacPhail £3.5 Millionen (das wären nicht ganz 4,2 Millionen Euro). Das neue Lagerhaus wird ein traditionelles sein mit langen, niedrigen Räume und Lehmboden, die für eine konstante Temperatur sorgen. Die Arbeiten sollen im nächsten Frühjahr abgeschlossen sein.

Bildnachweis: Benromach Distillery Company Ltd.

Mit dem Bau des neuen Lagerhauses ist Robertson Construction Northern beauftragt. Bereits 2019 stellt das Unternehmen zwei warehouses für Gordon & MacPhail her. Die ebenfalls in Elgin gegründete Robertson Group ist eines der größten familiengeführten Bau-, Infrastruktur- und Support-Dienstleistungsunternehmen in Großbritannien, wie insider.co.uk schreibt.