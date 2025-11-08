Ardnamurchan AD/10yo ist auf dem Weg nach Deutschland!

Der erste reguläre 10-jährige Single Malt der Ardnamurchan Distillery nach dem Special Release zum zehnjährigen Jubiläum der Brennerei wird im Laufe der kommenden Woche mit einer UVP von 59,95 € den deutschen Fachhandel erreichen.

Mehr in der Aussendung, die wir von der Rolf Kaspar GmbH erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ardnamurchan AD/10yo erreicht den deutschen Markt

Noch ist es ein erster Ausblick auf das, was in ein paar Jahren der Standard sein wird: AD/10yo. Voraussichtlich ab 2029 wird genug gelagerter Whisky verfügbar sein, um eine 10yo Abfüllung permanent anbieten zu können. Bis dahin freuen wir uns über diesen weiteren Meilenstein in der Entwicklung der Ardnamurchan Distillery und eine großzüge Zuteilung für den Deutschen Markt.

Ardnamurchan 10 year Old Release

98% Bourbon Barrels, 2% Sherry Casks

52% Unpeated Spirit, 48% Peated Spirit

Unchill filtered, Natural Colour, 46.8% ABV

16,380 bottle batch, Blockchain enabled through QR code

Logo embossed clear glass bottle made from 54% recycled glass

Tasting Notes

Nose: coconut and oat biscuits, zesty orange peel, salt and sun-kissed boat deck, autumnal leaves on the bonfire. Strawberry laces and wine gums, fresh mint.

Palate: mouth coating, custard creams, vanilla wafer, brine, porridge oats, earthy smoke.

Finish: smoke lingers, maritime and warming.

Erhältlich im Fachhandel im Laufe der kommenden Woche, UVP 59,95EUR

Rolf Kaspar GmbH, Ruhrallee 59, 45138 Essen, www.kaspar-spirituosen.de