Serge verkostet: Zwei kleine Indie-Knockdhu

Seltener geworden sind die Auftritte der Malts der Knockdhu Distillery bei Whiskyfun; sei es als als unabhängige Abfüllung und dann unter dem Namen der Brennerei, sei es unter der Destillerie-eigenen Marke anCnoc. Um so mehr freuen wir uns, heute zwei kleine Indie-Knockdhu in der Verkostung von Serge Valentin zu finden. Beide reiften in hogsheads (bzw. einmal sogar in einem refill hogshead), und präsentieren den Malt der Brennerei jeweils in einer recht natürlichen Art. Und erhalten auch die gleiche Benotung:

Abfüllung Punkte

Knockdhu 17 yo 2006/2023 (46%, Hunter Laing, Hepburn’s Choice, refill hogshead, 360 bottles) 85 Knockdhu 10 yo 2013/2024 (52.3%, The Maltman, hogshead, cask #128, 295 bottles) 85